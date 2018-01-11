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Mehmet Altan ve Şahin Alpay için son dakika tahliye kararı!

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 16:43 | Son Güncelleme 1 saat önce

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi, Mehmet Altan ve Şahin Alpay için tahliye kararı verdi.

Mehmet Altan ve Şahin Alpay için son dakika tahliye kararı!

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Alpay ve gazeteci-yazar Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüştü.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla başvurucularla ilgili ihlal kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetti.

Turhan Günay, Cumhuriyet gazetesi davasında daha önce tahliye edilmişti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
birazdan eyy anayasa mahkemesi sen kim oluyorsun diye başlar...şimdi anayasa mahkemesi son zamanlarda recö örgütünün hoşuna gitmeyen bazı kararlar alıyor.bu sanırım referandumun iptal edileceği sinyali olabilir.recö aslında bunu istiyor it gibi pişman oldu başkanlık kanununu çıkartıldığına şimdi anayasa mahkemesine emir verdi siz biraz ordan salıverin sonra benim işi halledin millet keriz ya desin ki bak anayasa mahkemesi recö yü takmadı hadi ordan lan millet salak ama sadece yuzde 49 u
Çok enteresan bir yargımız var gerçekten. Dün müebbet istenen biri bugün tahliye edilebiliyor...
BU IŞIN SONU ERGENEKIN BALYOZ PKK PYD BARZANI ESAD OBAMA FETO MISALI KANDIRILDIM OLACAK AKABE FETO HALA EL ELE CUNKU FETOSU ÖVE ÖVE BİTİREMEYEN FETO ILE KASILA KASILA POZ VERENLER BIR TANE IÇERDE OLAN YOK HASI FATOŞ HOCAM DIYE SALYA SÜMÜK AĞLAYIN TEKRAR
sanırım bir kaç sene sonra başka bir çeteden bahsedip kandırıldık masum insanları hapse tıktık diyecekler suçsuz yere hapis yatan insanların vebalini nasıl ödeyeceksiniz ya da o insanların çektiklerini nasıl ödeyeceksiniz yazık ya hırslarınız yüzünden bir sürü insana işkence yapıyorsunuz
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