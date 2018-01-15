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Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tahliye başvurusuna ret!

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:47 | Son Güncelleme 14 saat önce

Anayasa Mahkemesi'nin, hakkında 'hak ihlali' kararı verdiği Mehmet Altan'ın tutukluluğunun devamına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen karara, avukatlarınca yapılan itiraz başvurusu, üst mahkeme tarafından reddedildi. Şahin Alpay'ın avukatlarının da bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz oy birliğiyle reddedildi.

Gazeteci Mehmet Altan'ın avukatlarının, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından, müvekkilinin durumunu yeniden değerlendiren ve davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluk halinin devamı yönündeki hükmüne yaptıkları itiraz, üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının yasal dayanaktan yoksun olmayıp Anayasa'nın 153/son maddesinde yer alan hükümden hareketle bir karara varıldığını belirterek, gerekçeli kararın henüz yayınlanmadığı derdest dava mahkemesinde tutukluluk konusunda değerlendirmeyi bu kararın yayınlanmasının ön koşula tabi tuttuğu anlaşılıp, itirazın reddi yönünde karar verildiği vurgulandı.

ŞAHİN ALPAY'IN BAŞVURUSU DA REDDEDİLDİ

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye talebi reddedilen Şahin Alpay'ın avukatlarının bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz da oy birliğiyle reddedildi.

MUHALEFET ŞERHİ

Mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına ilişkin verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğunu, bu nedenle sanık avukatlarınca yapılan itirazın oy çokluğuyla reddine karar verdi. Karara, üye hakim Halit İçdemir muhalefet şerhi koydu.

Hakim İçdemir muhalefet şerhinde, Anayasa mahkemesinin kararlarının bağlayıcı ve kesin olduğunu belirterek, kararlara karşı başvuru merciinin de bulunmadığını belirtti. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru üzerine yapacağı denetim alanının geniş olduğunu kaydeden üye hakim, ''Tutuklama kararlarına karşı yapacağı denetim Anayasa Mahkemesi'nin göreviyle bağlantılıdır. Bir takım hatalı uygulamaları görevi ve yetki alanını daraltmayacaktır. Bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda hak ihlalinin ancak tahliye ile giderilebileceği anlaşıldığından itirazın kabulü ile sanığın tahliyesine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun aksi yönündeki kararına katılmıyorum.'' ifadelerini tutanağa yazdırdı.

AA

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
bırı bunlara akp ıstemedıgı sırece serbest kalamıyacaklarını soylesın hıc bı hakım savcı bırakamaz onları bıraktıkları anda fetocu ılan edılıp atarlar ıcerı
hukuk olmayan ülke de demokrasi var,demek ahmakliktir.
Anayasama mahkemesi geçerliliğini yitirmiştir.hukuk bitmiştir bu karar sonrası
iyide arkadas ülkemin kurumlarını fetöye peşkeş cekenler neden yargılanmıyor. hea onlar kandırılmıştı demi?
adalete bak ya
anayasa yıkılmış.sıtkı rüşvet için kucağa noturtulmuş.paralar sıfırlanmış.en yüksek mahkeme olan anayasa mahkemesinin kararları herkesi bağlamasına rağmen uyulmamış.dikataörlük fiilen yerleşmiş.bacanak liman ihalesinde rüşveti götürmüş.zarrab akp li bakanlara çuvalla rüşvet dağıtmış.rüşveti soruşturacak türk yargısı bulunamamış.sahtekar diplomasız mevki sahibi olmuş.17 aralıkta hırsızlar polisleri hapsetmiş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.khk dikta fermanı olmuş.yargının boynuna tasma takılıp sarayın kapısına bağlanmış.yüzbinler khk ile adaletsiz işten atılıp aç bırakılmış.
AKP nasıl bir zulğmsün sen yaaa nasıl ülkede hiçmi aklı ßelim hukukçu vicdan kalmadı koca bir ülkenin en üst mahkemeesi mehmet altan kimsenin babasının oğlu değil ama hak hukuk adalet bu kadar yerle bir edilirmi koca anayasa mahkemesi üstü varmı yaa karar veriyor bireysel başvuru sonrası ama akp hükümeti uygulatmıyor yargı bitik bir ülke ne kadar gider ne kadar güçlü olduğu söylenir bekir bozdağ alenen tehdit ediyor suç işliyor anayasa mahkemesine ama hiç bir savcı kılını kıbırdatamıyor korkuyor herkez .
@osman_yesildag_1978 cam dündarıda bırakmıştı değil mi?anayasa mahkemesinin görevini bir kere oku öğren sonrada yaz arkadaş.anayasa mahkemesi denetim yeri değil ozaman her mahkemeye onlar baksınlar.görevini yapsın
Şayet adalet olsaydı feto pkk pyd barzani ortaklığından ihaneti reza ile ortaklıktan hırsızlığı belgeli olanlar hesap veriyor olurdu ha mehmet altan dan nefret ederim lakin fatih ne güzel demiş "adalet ölürse devlet ölür" ADALET herkese lazım olur...
boşuna saray istidadi yani baskısı denir
ADALET ALLAHINDIR.ADALETİ YOK EDEN KAFİRDİR.
Adaleti ruhani şeylerden beklemek zeka düşüklüğüdür.
ahmet altan-mehmet altan - nazlı ılıcak bunlar müebbet alsalar yeridir. tebrik ve takdir ediyorum sayın cumhurbaşkanımızı
BU DA GÖSTERİYOR Kİ BUNDAN SONRA ÇOK TEHLİKELİ ŞEYLER OLUR. YAZIK BU VATANA ADALET YO YA
Zamaninda vatansever Ataturkcu subaylar fetö militanları tarafindan hapislerde çürütülürken hergün tv lere cikip oh olsun diyen bublar degilmiydi.
AYM ye ne kadar dirensende,sonunda tükürüklerini yalayacaklar...tertemiz şekilde
artık bundan sonra ülkede AYM diye sadece adı var kimse medet umarsın boşu boşuna.
EGER BU RED KARARINDA GERÇEKTEN YASALARA UYGUNLUK VARSA KİM NE DER YA BİRDE YOKSA YİNE KİM NEDER OZAMAN İŞ YÜCE ALLAHA KALMIŞTIR EN İYİSİNİ O BİLİR
Eeeee ne bekliyordunuz varmı öyle baba yigit hakim savacı serbest bırakacak . bi bıraksınlar anında fetöcü anında vatan haini olu verirler hemen meslekten atılır üstüne bi de hapis yatar
Sayın Altan :Cumhuriyetin yanlışlıklarını düzeltmek yerine yaptıklarınızın bedelini ödeyin.Balyoz ve Ergenekon yalanlarına ortak olacak kadar cahilsen Nazlı hanım ve ağabeyin ile iyi istirahatler.Çıkmanızı isteyen sizden aşağı olsun
HUKUK SAVAŞLARI
BU ülkede adalet var diyen dünyanın en büyük yalanını söylüyor
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