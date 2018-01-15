Mehmet Altan'ın avukatlarının tahliye başvurusuna ret!

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında önceki gün Anayasa Mahkemesi tarafından 'hak ihlali' gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti. Alpay ve Altan'ın dosyasına bakan Ağır Ceza Mahkemeleri, tahliye kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını gerekçe göstererek talepleri reddetmişti.

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