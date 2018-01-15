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Mehmet Altan'ın avukatlarının tahliye başvurusuna ret!

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:47 | Son Güncelleme 28 dakika önce

Anayasa Mahkemesi'nin hakkında 'hak ihlali' kararı verdiği Mehmet Altan'ın avukatlarınca yapılan tahliye başvurusu üst mahkemece reddedildi.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında önceki gün Anayasa Mahkemesi tarafından 'hak ihlali' gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti. Alpay ve Altan'ın dosyasına bakan Ağır Ceza Mahkemeleri, tahliye kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını gerekçe göstererek talepleri reddetmişti.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bırı bunlara akp ıstemedıgı sırece serbest kalamıyacaklarını soylesın hıc bı hakım savcı bırakamaz onları bıraktıkları anda fetocu ılan edılıp atarlar ıcerı
hukuk olmayan ülke de demokrasi var,demek ahmakliktir.
Anayasama mahkemesi geçerliliğini yitirmiştir.hukuk bitmiştir bu karar sonrası
iyide arkadas ülkemin kurumlarını fetöye peşkeş cekenler neden yargılanmıyor. hea onlar kandırılmıştı demi?
adalete bak ya
anayasa yıkılmış.sıtkı rüşvet için kucağa noturtulmuş.paralar sıfırlanmış.en yüksek mahkeme olan anayasa mahkemesinin kararları herkesi bağlamasına rağmen uyulmamış.dikataörlük fiilen yerleşmiş.bacanak liman ihalesinde rüşveti götürmüş.zarrab akp li bakanlara çuvalla rüşvet dağıtmış.rüşveti soruşturacak türk yargısı bulunamamış.sahtekar diplomasız mevki sahibi olmuş.17 aralıkta hırsızlar polisleri hapsetmiş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.khk dikta fermanı olmuş.yargının boynuna tasma takılıp sarayın kapısına bağlanmış.yüzbinler khk ile adaletsiz işten atılıp aç bırakılmış.
Şayet adalet olsaydı feto pkk pyd barzani ortaklığından ihaneti reza ile ortaklıktan hırsızlığı belgeli olanlar hesap veriyor olurdu ha mehmet altan dan nefret ederim lakin fatih ne güzel demiş "adalet ölürse devlet ölür" ADALET herkese lazım olur...
ADALET ALLAHINDIR.ADALETİ YOK EDEN KAFİRDİR.
Adaleti ruhani şeylerden beklemek zeka düşüklüğüdür.
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