Mehmet Altan'ın tahliye talebi reddedildi

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, resmi gazetede yayınlanan Mehmet Altankararını bir kez daha değerlendirerek, Altan’ın tutukluluğunun devamına hükmetti. Kararda, “AYM kendisine kanunla çizilmiş yetkisini aşmıştır. Dosyada tutukluluk halinin devamını gerektirir olguların olup olmadığını takdir etme yetkisi mahkememize aittir. Ayrıca vermiş olduğu ihlal kararında tahliyeye yönelik bir hüküm bulunmamaktadır” denildi.
ALPAY'IN AVUKATINDAN REDDİ HAKİM TALEBİ
Şahin Alpay'ın avukatı ise hem tahliye hem de "yetki gaspı" açıklaması nedeniyle heyet hakkında reddi hakim talebinde bulundu. Alpay'ın avukatının başvurusu henüz karara bağlanmadı.
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