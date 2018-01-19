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Mehmet Altan'ın tahliye talebi reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 18:02 | Son Güncelleme 2 saat önce

Son dakika haberine göre 26. Ağır Ceza Mahkemesi Mehmet Altan'ın tahliye talebini reddetti

Mehmet Altan'ın tahliye talebi reddedildi

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, resmi gazetede yayınlanan Mehmet Altankararını bir kez daha değerlendirerek, Altan’ın tutukluluğunun devamına hükmetti. Kararda, “AYM kendisine kanunla çizilmiş yetkisini aşmıştır. Dosyada tutukluluk halinin devamını gerektirir olguların olup olmadığını takdir etme yetkisi mahkememize aittir. Ayrıca vermiş olduğu ihlal kararında tahliyeye yönelik bir hüküm bulunmamaktadır” denildi.

ALPAY'IN AVUKATINDAN REDDİ HAKİM TALEBİ

Şahin Alpay'ın avukatı ise hem tahliye hem de "yetki gaspı" açıklaması nedeniyle heyet hakkında reddi hakim talebinde bulundu. Alpay'ın avukatının başvurusu henüz karara bağlanmadı.

Mehmet Altan ve Şahin Alpay için son dakika tahliye kararı!
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Saidi Nursi Hainin peşinden giden Nurcuların birçok kolu vardır.Fetö sadece biridir.Diğerleri de bu devlete düşmandırlar.
Millet nedir ? Devlet nedir ? Birilerini birileriyle kıyaslayıp toptan yaftalayarak değil , en temelden Devlet düşmanı olduklarının apaçık delili nedir ? Mesela 1. Dünya savaşında Ruslar ve yancıları ermeni komitacılara karşı yanındakilerle beraber savaşıp yaralanarak edir düşüp 2 yıl Rusyada esaret altında kalmak ve de mesela : başına takan kişiyi süper zekaya çeviren (!!!) şapka gibi , savaşılan haçlı batının taklitçiliğne karşı kıyam eden Şeyh Saide : "1000 yıl İslam sancakdarlığı yapmış askerle çatışılmaz. irşad edeceğiz" demek midir devlet MİLLET düşmanlığı !?!!!!
Her dönem nurcular zulme uğramıştır..
Ülkede adalet iflas etmiş.
Millet nedir ? Devlet nedir ? Birilerini birileriyle kıyaslayıp toptan yaftalayarak değil , en temelden Devlet düşmanı olduklarının apaçık delili nedir ? Mesela 1. Dünya savaşında Ruslar ve yancıları ermeni komitacılara karşı yanındakilerle beraber savaşıp yaralanarak edir düşüp 2 yıl Rusyada esaret altında kalmak ve de mesela : başına takan kişiyi süper zekaya çeviren (!!!) şapka gibi , savaşılan haçlı batının taklitçiliğne karşı kıyam eden Şeyh Saide : "1000 yıl İslam sancakdarlığı yapmış askerle çatışılmaz. irşad edeceğiz" demek midir devlet MİLLET düşmanlığı !?!!
18 ocak 2018 akşamı sarayda yapılan toplantıda AYM KAPANMIŞ YERİNE AKP+MHP TARAFINDAN SYM (saray yasa mahkemesi) KURULMUŞTUR. ve ADALET SON BULMUŞTUR. BU KARAR T.C. KAOSA GÖTÜRÜR.
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