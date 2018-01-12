Mehmet Altan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA )-AYM'nin "Hak ihlali" kararı verdiği Mehmet Altan hakkında tutukluluk halinin devamına karar verildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla tutukluluğunun devamına karar verilen Mehmet Altan hakkında da, AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamış olması gerekçe gösterildi. Bu mahkeme de AYM'nin gerekçeli kararını açıklamasının ardından tutukluluk durumunun yeniden değerlendirileceğini kararına ekledi.

Mehmet Altan'ın tahliye talebini değerlendiren 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi de, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının henüz ellerine ulaşmadığını gerekçe gösterdi. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının gelmesinin ardından tutukluluk durumunun yeniden değerlendirileceğine karar verdi. Kararda, "Anayasa Mahkemesi'nin kısa kararında açıklayıcı herhangi bir hususunda bulunmadığı da gözetilerek şu aşamada başvurucu olan sanık Mehmet Altan hakkında tahliyeye yönelik herhangi bir karar verilmesine yer olmadığına, tahliye talebinin reddine oy çokluğuyla karar verilmiştir" denildi.