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MEHMET ASLAN'IN EVİNİN KURŞUNLANMASI GÜVENLİK KAMERASINDA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 01:48 | Son Güncelleme

Haber: Ozan URAL / İSTANBUL DHA Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletli iki kişi Mehmet Aslan'ın evinin önüne geliyor. Ardından arkada oturan kişi silahını çıkarıp eve doğru 4 el ateş ediyor. Ardından hızla uzaklaşıyorlar.

Görüntü Dökümü:
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-Motosikletlilerin gelmesi
-Arkadakinin ateş etmesi
-Motosikletin gidişi

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