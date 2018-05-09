MEHMET ASLAN'IN EVİNİN KURŞUNLANMASI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Haber: Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletli iki kişi Mehmet Aslan'ın evinin önüne geliyor. Ardından arkada oturan kişi silahını çıkarıp eve doğru 4 el ateş ediyor. Ardından hızla uzaklaşıyorlar.
Görüntü Dökümü:
---------------------
-Motosikletlilerin gelmesi
-Arkadakinin ateş etmesi
-Motosikletin gidişi
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!
ABD'nin açıklamasından sonra İran'dan ilk tepki!
Bahşiş olarak 1700 dolar bırakıldığını gördü...
Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum