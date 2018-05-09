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Mehmet Aslan'ın evinin kurşunlanması güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 02:45 | Son Güncelleme

MEHMET Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet Aslan'ın evinin kurşunlanması güvenlik kamerasında

Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) MEHMET Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli iki kişi Mehmet Aslan'ın evinin önüne geliyor. Ardından arkada oturan kişi silahını çıkarıp eve doğru 4 el ateş ediyor. Ardından hızla uzaklaşıyorlar.

(FOTOĞRAFLI)

Mehmet Aslan'ın evinin kurşunlanması güvenlik kamerasında

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