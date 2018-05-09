HABER

Mehmet Aslan'ın evinin kurşunlanması güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 09:03 | Son Güncelleme

MEHMET Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) MEHMET Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli iki kişi Mehmet Aslan'ın evinin önüne geliyor. Ardından arkada oturan kişi silahını çıkarıp eve doğru 4 el ateş ediyor. Ardından hızla uzaklaşıyorlar.

AK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısıAK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısı
Erdoğan'ın uçağına en çok binen gazetecilerdendi! Görevden alındıErdoğan'ın uçağına en çok binen gazetecilerdendi! Görevden alındı
Muharrem İnce'den gençlere müjdeMuharrem İnce'den gençlere müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Feci olay! Çok sayıda yaralı var

Feci olay! Çok sayıda yaralı var

TEM'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

TEM'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

Sosyal medya bu sokak röportajını konuşuyor

Sosyal medya bu sokak röportajını konuşuyor

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf

Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf

FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!

FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.