Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!

77 bin 843 kişiden 511 milyon lira toplayıp yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın devleti de dolandırdığı iddia edildi. Aydın'ın Konya Akşehir'de kuracağı çiftlik için devletten 210 bin lira hibe aldığı anlaşıldı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “Bu adam herkesin gözü önünde dolandırıcılık yaparken, hükümet ne yapıyordu? Sadece 80 bin kişiyi değil, 80 milyon kişiyi dolandırmış, o teşvik parası hepimizin parası” dedi.

"BİR OYUN KURMUŞ İNTERNETTE"



Sözcü'de yer alan habere göre, Aydın, TBMM'de yaptığı açıklamada, Çiftlik Bank konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarındaki uyarılara rağmen müdahalede bulunmayan hükümeti eleştirdi. Erkan Aydın “Bir çocuk çiftlik kuruyor Bursa İnegöl'de. Adı Mehmet Aydın, birçok yerde de ‘Tosun' diye geçiyor. Adam yarım trilyon parayı alıyor, tokatlıyor, herkesin gözünün içine baka baka kayboluyor. ‘Çiftlik Bank' adı altında bir oyun kurmuş internette. ‘Buradan hayvan alacaksın, inek alacaksın, tavuk alacaksın, parayı kıracaksın' diye. Sonra da 80 bin kişiden para toplamış, 510 milyon lira'' dedi ve şunları söyledi: