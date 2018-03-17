HABER

Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 07:51 | Son Güncelleme

Binlerce kişiden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı iddia edilen Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın devleti de dolandırdığı öne sürüldü. Aydın'ın Konya’da çiftlik kurma iddiasıyla devletten 210 bin lira hibe aldığı belirtildi.

77 bin 843 kişiden 511 milyon lira toplayıp yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın devleti de dolandırdığı iddia edildi. Aydın'ın Konya Akşehir'de kuracağı çiftlik için devletten 210 bin lira hibe aldığı anlaşıldı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “Bu adam herkesin gözü önünde dolandırıcılık yaparken, hükümet ne yapıyordu? Sadece 80 bin kişiyi değil, 80 milyon kişiyi dolandırmış, o teşvik parası hepimizin parası” dedi.

"BİR OYUN KURMUŞ İNTERNETTE"

Sözcü'de yer alan habere göre, Aydın, TBMM'de yaptığı açıklamada, Çiftlik Bank konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarındaki uyarılara rağmen müdahalede bulunmayan hükümeti eleştirdi. Erkan Aydın “Bir çocuk çiftlik kuruyor Bursa İnegöl'de. Adı Mehmet Aydın, birçok yerde de ‘Tosun' diye geçiyor. Adam yarım trilyon parayı alıyor, tokatlıyor, herkesin gözünün içine baka baka kayboluyor. ‘Çiftlik Bank' adı altında bir oyun kurmuş internette. ‘Buradan hayvan alacaksın, inek alacaksın, tavuk alacaksın, parayı kıracaksın' diye. Sonra da 80 bin kişiden para toplamış, 510 milyon lira'' dedi ve şunları söyledi:

"BAKAN TELGRAF GÖNDERDİ"

‘'SPK 28 Aralık 2017'de suç duyurusunda bulunmuş. Ama bu çiftliklerin açılışına Gıda Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba telgraf yollamış ‘Yoğun işlerimden dolayı katılamıyorum. Yeni iş yeriniz hayırlı uğurlu olsun' demiş. Kaymakam katılmış, vali katılmış, müftü katılmış. Adam da ‘Din, Allah, Kur'an, iman' demiş, paraları iç etmiş. Buna rağmen hiçbir şey yapılmamış. Üç ay önce gitmiş Uruguay kimliğini de almış, şimdi gününü gün ediyor. Tosun teşvikten de yararlanmış. Konya Akşehir'de açacağı çiftlik için 700 bin liralık bir çiftlik raporu götürmüş, yüzde 30 da hibe almış. Yani baktığınızda sadece 80 bin kişiyi değil, 80 milyon kişiyi dolandırmış. Çünkü o teşvik parası hepimizin parası. Dolandırılan sadece para yatıranlar değil, tüm Türk halkı.''

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktıMehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı
Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesiMehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi
'Titan Kenan'dan Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın için şaşırtan sözler'Titan Kenan'dan Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın için şaşırtan sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Mehmet Aydın Konya CHP erkan aydın

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

'Titan Kenan'dan Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın için şaşırtan sözler

'Titan Kenan'dan Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın için şaşırtan sözler

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
la tosun sen bu tiple o kadar kişiyi dolandırdıysan helal olsun millette devlette enayiliğine doymasın
Mavi tavuk dedin bastık parayı Pembe ördek dedin saldın kobrayı En sonunda hepimiz aldık mı Babayı Dön gel Mehmedim özledik seni
Ya kardesim siz adam mi kandırıyorsunuz .. ?? Böyle bir oluşum hiç arkasinda siyasi bir güç olmadan gerçek olabilir mi ???? Tabi ki olamaz, ayni 2006 da İhlas Finans oyununda olduğu gibi . Ayni o zaman hangi siyasi güc varsa arkasinda, simdi de ayni malum "SİYASİ GÜÇ" var.
@pcart 2006 da ki İhlas Finans yani Enver Ören olayında 60.000 kisiden fazla bir magduriyet ve 2 milyar dolar a yakin bir paranin oatadan buhar olmasi ile gerceklesti, .. ve o gunun hukumeti de buna çanak tuttu. ..
devlet bize olsa vermez
Oysa soyulan ve parasını kaptıran küçük yatırımcı onun parası da güme gidiyor, işlem iptalleri nede yatırımcıya parasını iade etme var, yada o şirketin tahtasının kapanma cezası verilmiyor. VURGUNLARA DUR SPK
Son derece normal. Bizimkileri önüne gelen aldatmadı mı? Bu da dolandırmış. Hayret edecek bir durum yok. Devleti yönetenler bu durumdayken ben hiç bir olumsuzluğa şaşırmam.
Dolandirmadigi bi ben kalmışım. Allah milletimize akıl versin
Diğer Haberler
İşte Çiftlik Bank'ın tek kazananı!

İşte Çiftlik Bank'ın tek kazananı!

Afrin'le bağlantı kopuyor! Teröristler kaçacak delik arıyor

Afrin'le bağlantı kopuyor! Teröristler kaçacak delik arıyor

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Günlük burç yorumları 17 Mart Cumartesi - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları 17 Mart Cumartesi - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

Nureddin Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözler: Karşı taraf safları sıklaştırıyor!

Nureddin Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözler: Karşı taraf safları sıklaştırıyor!

Siyah önlük beyaz yakayla okuma yazma kursuna gidiyorlar

Siyah önlük beyaz yakayla okuma yazma kursuna gidiyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.