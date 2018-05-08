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Mehmet Aydın, eşinden boşanmak için Kıbrıs'tan Brezilya'ya noter getirtmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 06:43 | Son Güncelleme

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank vurgunuyla yüz binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçtı. Eşi Sıla’dan boşanmak için de her şeyi yaptı. Mahkeme işlemlerini başlatması için Kıbrıs’tan bir noteri Brezilya’ya getirttiği ortaya çıktı!

Mehmet Aydın, eşinden boşanmak için Kıbrıs'tan Brezilya'ya noter getirtmiş

Soruşturma kapsamında tutuklanan Kalender Kemal sorgusunda Mehmet Aydın ile geçtiğimiz mart ayında Brezilya'da yaptığı son görüşmeyi anlattı. Kemal, Aydın'ın eşi Sıla'dan boşanmak için kendisinden bir noter istediğini anlattı. Buna göre Mehmet Aydın, Kalender Kemal ile 5-8 Mart tarihleri arasında bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Aydın; Kalender Kemal ve Cudi Cumhur'u görüşmek için Brezilya'ya çağırdı. Gelirken bir de noter getirmelerini istedi. Kalender Kemal, Beşiktaş'ta görüştüğü bir noterden kendileriyle Brezilya'ya gelmesini istedi. Ancak noter bunu kabul etmeyince yeni plan başladı. Bunun üzerine Kemal, bir mali müşavir aracılığıyla Kıbrıs'taki bir notere ulaştı. Bu noter Brezilya'ya gitmeyi kabul edince yolculuk başladı.

Grup, Mehmet Aydın'ın temin ettiği biletlerle soluğu Brezilya'da aldı. Ekip, Sao Paulo'da, Mehmet Aydın'ın da kaldığı otele yerleşip çalışmaya başladı. Aydın, bir gün sonra ağabeyi Fatih ile birlikte otele gelip ekiple toplantı yaptı. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, notere eşlerinden boşanmak için vekaletname verip gerekli işlemlerin yapılması için düğmeye bastı. Ayrıca, Kıbrıs'ta kurdukları firmanın hesabındaki 4 milyonun da çekilmesi için de notere vekalet verdi. Kemal görüşmede kendisinin Aydın'dan alacaklarının da konuşulduğunu anlattı. Bu arada Sıla Aydın, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Aydın ifadesinde Mehmet Aydın'ın tüm yöntemlerini tek tek anlatmıştı.

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Çiftlik Bank Mehmet Aydın brezilya noter

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