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Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 14:27 | Son Güncelleme

Türkiye'nin gündemine damga vuran Çiftlik Bank skandalı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sakarya’nın Geyve ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar, ilgili illerin başsavcılıklarına gönderildi. Bu arada Çiftlik Bank'ın kilit ismi Mehmet Aydın ise son günlerin en merak edilen ismi oldu. Peki kimdir Mehmet Aydın kaç yaşında? İşte Çiftlik Bank olayının tüm detayları

Soruşturmayı yürüten Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde soruşturma kapsamında Sakarya’da 1, İstanbul 8, İzmir 1, Bursa 6, Çanakkale 1, Malatya 1 ve Balıkesir’de 1 olmak üzere toplam 19 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Bu karar, ilgili illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Bugün Bursa’da 2 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Sakarya’nın Geyve ilçesine getirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, telefonlar ve çeşitli evraka el konuldu. Sakarya merkezli soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirlenen Cafer Çolak (35), şirketin sahibi firari Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ve H.T. isimli bir kişi tutuklanmıştı.

ÇİFTLİK BANK SİSTEMİ?

SPK raporuna göre Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplantı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs'a ve Çitlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

MEHMET AYDIN NEREYE KAÇTI?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın ile ilgili de bomba bilgiler ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte firar ettiği öğrenildi. İddialara göre, Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın milyonlarca doları beraberinde götürdü. Ümraniye'deki Çiftlik Bank genel merkezi de birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltıldı.

ÇİFTLİKBANK'IN SAHİBİ MEHMET AYDIN KİMDİR NERELİ?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 27 yaşında. Mehmet Aydın aslen Bursalı ve annesiyle babası hala orada yaşıyor. Mehmet Aydın'ın boşadığı söylenen karısı Sıla Aydın da Bursa'da oturuyor.

Asıl işi yazılımcılık olan Mehmet Aydın, arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyle ortaya çıktı. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini Bursa-İnegöl’de açtı. Ardından Çiftlik bank ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Mehmet Aydın paralarla kaçtı.

SPK incelemesinde Çiftlik Bank'taki paraların bir kısmının Sıla Aydın'ın hesabına transfer edildiği belirlenmişti. Şahsi hesap hareketlerini inceleyen SPK, Çiflik Bank parasının 1.7 milyon lirasının Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın hesabına aktarıldığını, 6 milyon TL'nin de şirketle ilişkisi tespit edilemeyen bir şahsa verildiğini ortaya çıkarmıştı. SPK'nın raporuna göre, Mehmet Aydın'ın kişisel hesaplarında ise 22.6 milyon TL vardı.****

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
TEKBİRLERLE ALLAHU EKBERLERLE NASIL KANDIRILDI İNSANLAR EN GUZEL İSPATI....İZLEYİN VİDEOLARI BİRAZ DERS ALIN İNANCINIZI KULLANDIRTMAYIN...HİÇ BİR YERDE...
@cahitcihat boş yapma cahil
@cahitcihat adam bakmış ülkede sığır çok bunlara bi çiftlik lazım demiş :D :D :D
@sercan_1986_spgvr adam yerden göğe kadar haklı lan yobik her sakallıyı dedeniz sanarsanız çakarlar adama böle hırt
Adam Söz verdi yaptı TÜRKİYE'nin en büyük SIĞIR çiftliğini kurdu ve gitti...
İnsanların kandırılmasına çanak tutan sanatçıları da tutuklayın. Onlarda bu olayda suçlular. Ben bilmiyordum sadece paramı aldım gibi savunma kabul edilemez.
@fouray2007 kabul edilirse ne olucak
yeter la kapatın bu konuyu adam gitti paralar gitti herif ta uruguayda kendi isteğiyle ülkeye dönmediği sürece o adama bişi yapamazlar çünkü uruguayla suçlu iadesi anlaşması yok adam zaten bundan dolayı oraya kaçtı siz o paraların üstüne soğuk su için bidahada böle şelere atlamayın ders olsun size
@brian_2017 ne kadar rahatsın
atı alan üsküdarı geçti ...
su haciyi hocayi dinlemeyi birakipta biraz kitap okusaniz herseyi cözecegiz
yıllardır calisiyom haram işlerden hep kaçtım.yapacagim her iste ince eleyip sık dokudugum için bişey sahibi olamadım. sadece paha biçilmez saflugim iyi niyetim var. Kısacası uckagitci olursaniz her daim kazanırsınız. peki ya toprağın altı! !
ulan bu tiple bile insanları dolandırmış ne sllak halkımız var yav
kimsenin dolandırıldığı yok.herkes bal gibi biliyordu başkasının hakkını yediğini.herkesin işine geldi.ta ki batana kadar.
Çılgın memo ne olacak peki geçmiş olsun mu diyelim yoksa :))
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