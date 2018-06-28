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Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 08:37 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet Aydın'ın nişan töreni var. Şimdilerde boşanma aşamasında olduğu eşi Sıla Aydın ile el ele olduğu görüntüler Bursa'daki lüks bir mekanda çekilmiş. Nişanlısıyla mekana giren Aydın aile büyükleriyle bir arada görülüyor. 26 Mart 2017'de çekilen görüntüler Çiftlik Bank'ın faal bir şekilde para topladığı döneme denk geliyor.

Milliyet.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre Aydın, nişan töreninden sonra Bursa'nın ünlü gece kulüplerinden birini kapatarak nişanlısı ve arkadaşlarıyla sabaha kadar eğlendi. Aydın'ın eşi Sıla Aydın, soruşturma kapsamında tutuklanıp yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra haziran ayı başında tahliye edilmişti. Mehmet Aydın'ın nerede olduğu ise bilinmiyor.

31 TEMMUZ 2016'DA BAŞLADI

Çiftlik Bank organizasyonu 31 Temmuz 2016'dan itibaren katılımcılardan para toplamaya başladı. İlk yatan para 4 bin liraydı. Devam eden süreçte katılımcı sayısı ve yatırılan para miktarı giderek artmaya başladı. 2 Eylül 2016'de kurulan şirket ile birlikte sistem kurumsal bir hale dönüştürüldü. Kısa sürede milyonlarca lira toplandı. Kıbrıs'ta da ayrı bir şirket kuruldu. Paraların bir kısmı düzenli olarak oraya aktarıldı. Soruşturma devam ediyor.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bu adam tek başına bu işleri yapabilecek kapasitede değil. Arkasında fetö olma ihtimali yüksek.
Her sal Aklığınıza Fetöyü bahane etmeyin
@ueroglu_1979 Senin oy verdiğin CB nin arkasında hep fetö hocanız ve arkadaşları vardı.Sen önce onlara bak bunları boşver.
kral bee türk milletini analiz edip yolan kral biz türkler oyulmaya gelmişiz dünyaya.bu iş siyasette belli eder kendini yee koçumm ye aslanım
Buralar sensiz ıssız, neredesin be tosunum... Şiirler, övgüler, törenler sensiz sönük neredesin be tosunum.. Gittin yad ellere umutsuz kaldık faizden yoksun servette, Namaz, hacı, hoca, dualar riyakar kalplerde; Müslüman hata yapar Allah affeder her tövbede...M.Serkan...
Hanifi Yer de forexçiyim diye 500 Milyon topladı şikayetçi olduk 3 sene geçti tık yok.Bunlara bişey olmaz siyasiler işin içinde galiba!!!
he siyasetçiler de içinde. ben akıldan muzdaribim dolandırıldım deme de siyasetçilere at suçu.
bu tosun paşa denen it hadi para toplayıp her türlü pisliği yapmış zaten bu herifin yüzünde erkek görüntüsü yok çaldıkça zıkkımlanmış bu tiplerin vucudu çok pis kokar peki para için onunla yatan kadınlara sözüm insan para için byle pis kokan mahlukatla yatarmı sizde hiç kadınlık onuru yokmu demekki sizde kokuyorsunuz ki bu pisliği mideniz kaldırmış
mademki görüntü var yeri belli hükümet neden alıp gelemiyor çünkü işine gelmiyor kim bilir ne rantlar sağlandı ver mehteriiiiii
Götür koçum. Bu millet bunu sever. Yarın ülkeye dönsen aynı dümenle yine tokatlarsın.
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