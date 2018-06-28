Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet Aydın'ın nişan töreni var. Şimdilerde boşanma aşamasında olduğu eşi Sıla Aydın ile el ele olduğu görüntüler Bursa'daki lüks bir mekanda çekilmiş. Nişanlısıyla mekana giren Aydın aile büyükleriyle bir arada görülüyor. 26 Mart 2017'de çekilen görüntüler Çiftlik Bank'ın faal bir şekilde para topladığı döneme denk geliyor.
Milliyet.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre Aydın, nişan töreninden sonra Bursa'nın ünlü gece kulüplerinden birini kapatarak nişanlısı ve arkadaşlarıyla sabaha kadar eğlendi. Aydın'ın eşi Sıla Aydın, soruşturma kapsamında tutuklanıp yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra haziran ayı başında tahliye edilmişti. Mehmet Aydın'ın nerede olduğu ise bilinmiyor.
31 TEMMUZ 2016'DA BAŞLADI
Çiftlik Bank organizasyonu 31 Temmuz 2016'dan itibaren katılımcılardan para toplamaya başladı. İlk yatan para 4 bin liraydı. Devam eden süreçte katılımcı sayısı ve yatırılan para miktarı giderek artmaya başladı. 2 Eylül 2016'de kurulan şirket ile birlikte sistem kurumsal bir hale dönüştürüldü. Kısa sürede milyonlarca lira toplandı. Kıbrıs'ta da ayrı bir şirket kuruldu. Paraların bir kısmı düzenli olarak oraya aktarıldı. Soruşturma devam ediyor.
Erdoğan-Bahçeli zirvesinde Meclis dağılımı ile kabine ele alındı
İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış caddeleri göle çevirdi, araçlar yollarda kaldı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması
Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!
Terör örgütü PKK bunu da yaptı! Arap kıyafetli Öcalan
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak
Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!
Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!
Okuyucu Yorumları 10 yorum