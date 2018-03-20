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Mehmet Aydın'ın hedefi Guinness Rekorlar Kitabı'ymış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 03:44 | Son Güncelleme

500 milyonluk vurgun yapıp kaçan Çiftlik Bank’ın sahibi, 5 milyon mavi yumurta vaadiyle rekorlar kitabına girmek istemiş. Olayın perde arkasını Prof. Dr. Orhan Kural anlattı.

Mehmet Aydın'ın hedefi Guinness Rekorlar Kitabı'ymış!

Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Çiftlik Bank’ın ‘5 milyon mavi yumurta’ vaadiyle açılışlar yaptığı ortaya çıktı.

Vurgunun ardından Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’la Sakarya’da tesis açılışında çekilen fotoğrafları gündeme gelen Guinness Rekorları Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural, tesise Guinness başvurusu nedeniyle gittiğini savundu: “Beni arayıp 50 bin tavuktan 5 milyon mavi yumurtayla rekorlar kitabına girmek istediklerini söylediler. Açılışı kaymakam ve belediye başkanıyla yaptık. Ama tesiste tavuk yoktu. Sadece 5-6 mavi yumurta gösterdikleri için rekor başvurusunu dikkate almadım.”

MÜFTÜDEN DUA

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre; Sanal ortamda kurduğu Çiftlik Bank ile 500 milyonluk vurgun yapıp Uruguay’a kaçan Mehmet Aydın’ın dünyanın ilk ‘mavi yumurta’ çiftliğiyle rekorlar kitabına girmek için başvuruda bulunduğu belirlendi. Aydın’ın çalışanlarından birinin, geçen ekim ayında Prof. Dr. Orhan Kural’ı arayarak yeni kurdukları tavuk çiftliğinin açılışına davet ettiği öğrenildi. Tanesi 10 TL’den satılan, yüksek protein ve düşük kolesterol içeren mavi yumurtanın ilk seri üretim çiftliğinin Sakarya’da kurulacağını söyleyen görevli, bunun bir dünya rekoru olarak tescil edilmesi için Kural’ı Sakarya’ya davet etti. Taraklı’da 4 Kasım 2017’de açılışı Mehmet Aydın’la birlikte Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman ve Prof. Dr. Orhan Kural yaptı. Göynük müftüsü Mehmet Şahin de hayır duası etti.

"SORULARIMA YANIT VERMEDİ"

Prof. Dr. Orhan Kural, “Yeni öğrendiğim mavi yumurtayı araştırarak gitmiştim. Mavi yumurtanın dünyada üretiminin az olduğunu, normal yumurtadan 3 kat pahalı olduğunu ve protein değerinin çok daha yüksek olduğunu gördüm. A, D, E
ve B vitaminlerince zenginmiş ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyormuş. Yararlı olacağını düşünerek Mehmet Aydın’ın tavuk çiftliği açılışına gittim. Mehmet Aydın’ın sorularıma yanıt vermemesi şüphelerimi artırdı. Ama hem yetkililer hem de çiftliğe para yatıran yüzlerce kişi oradaydı ve çok mutlulardı. Keşke altıncı hislerim daha kuvvetli olsaydı da dolandırıcıları ayırt edebilseydim” dedi.

"KAYMAKAMLA AÇILIŞ YAPTIK"

Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural, o günü şöyle anlattı: “En proteinli mavi yumurtayı elde etmek için çiftlik kurduklarını ve seri üretimdeki ilk tesis olacağını iddia ettiler. Yılda 5 milyon yumurta ile İngiltere merkezli Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istediklerini söylediler. Açılışı kaymakam ve belediye başkanıyla yaptık. Mehmet Aydın 50 bin tavuktan yılda 5 milyon mavi yumurta üreterek fiyatını 1 TL’ye kadar düşüreceklerini söyledi. Açılışta çevreyi dolaştım. Hiç Güney Amerika tavuğu yoktu. 5-6 tane mavi yumurta gösterdiler. Tavuklar nerede dediğimde ‘Daha gelmedi, gelecek’ cevabını verdiler. Guinness başvurusu için tavuk ve üretim olması gerektiğini söyledim. Başvurularını İngiltere’ye göndermeyerek beklettim.”

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Mehmet Aydın Guinness Rekorlar Kitabı

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