Mehmet Aydın'ın hedefi Guinness Rekorlar Kitabı'ymış!

Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Çiftlik Bank’ın ‘5 milyon mavi yumurta’ vaadiyle açılışlar yaptığı ortaya çıktı.

Vurgunun ardından Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’la Sakarya’da tesis açılışında çekilen fotoğrafları gündeme gelen Guinness Rekorları Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural, tesise Guinness başvurusu nedeniyle gittiğini savundu: “Beni arayıp 50 bin tavuktan 5 milyon mavi yumurtayla rekorlar kitabına girmek istediklerini söylediler. Açılışı kaymakam ve belediye başkanıyla yaptık. Ama tesiste tavuk yoktu. Sadece 5-6 mavi yumurta gösterdikleri için rekor başvurusunu dikkate almadım.”

MÜFTÜDEN DUA

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre; Sanal ortamda kurduğu Çiftlik Bank ile 500 milyonluk vurgun yapıp Uruguay’a kaçan Mehmet Aydın’ın dünyanın ilk ‘mavi yumurta’ çiftliğiyle rekorlar kitabına girmek için başvuruda bulunduğu belirlendi. Aydın’ın çalışanlarından birinin, geçen ekim ayında Prof. Dr. Orhan Kural’ı arayarak yeni kurdukları tavuk çiftliğinin açılışına davet ettiği öğrenildi. Tanesi 10 TL’den satılan, yüksek protein ve düşük kolesterol içeren mavi yumurtanın ilk seri üretim çiftliğinin Sakarya’da kurulacağını söyleyen görevli, bunun bir dünya rekoru olarak tescil edilmesi için Kural’ı Sakarya’ya davet etti. Taraklı’da 4 Kasım 2017’de açılışı Mehmet Aydın’la birlikte Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman ve Prof. Dr. Orhan Kural yaptı. Göynük müftüsü Mehmet Şahin de hayır duası etti.