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Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 08:25 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yakın korumalığını yapan Cafer Çolak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın'ın Kıbrıs tatilinde yanında olduğunu belirten Çolak "Odasına girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm. Odaya hayat kadınlarının geldiğini de biliyorum" dedi.

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı zanlısı firari Mehmet Aydın'ın yakın koruması Cafer Çolak ifadesinde Aydın hakkında önemli bilgiler verdi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Çolak, Aydın'ın Kıbrıs'taki kokain alemlerini de anlattı. Çolak "Abilerimden borç alarak 160 bin lira yatırmıştım, ben de mağdurum" dedi.

"BENDEN BAŞKA ÖZEL KORUMA YOKTU"

Çiftlik Bank'ta 2017'nin Haziran ayında güvenlik görevlisi olarak işe başladığını anlatan Cafer Çolak şunları anlattı:

"Mehmet Aydın'ın bazı seyahatlerinde, cüssemden dolayı, özel güvenlik olarak yanında yer almıştım. Üç ay sonra da tamamen Mehmet Aydın'ın özel koruması oldum. Benden başka özel koruma yoktu. Sadece bazı açılışlarda güvenlik şirketinden başka korumalar da gelirdi."

KOKAİN KULLANDIĞINI GÖRDÜM"

"Mehmet Aydın ile iki üç defa Kıbrıs'a gittik. Bunun dışında yurt içi seyahatlerinde de kendisine eşlik ediyordum. Kıbrıs'a gittiğimizde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunurdu. Ben odasının dışında beklerdim. Gelenlerin üzerine arayıp içeriye alırdım. İçeriye girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm. Kokain kullanımında bana hiçbir ikram olmamıştır. Hiçbir şekilde eşlik etmedim, kullanmadım. Odaya hayat kadınlarının geldiğini de biliyorum. 2-3 günlük gidişler olurdu. Kıbrıs tatillerini bu şekilde değerlendirirdi.

"İÇERİSİNDEN ÇIKAMAYACAĞIM"

Milliyet'te yer alan habere göre, Mehmet Aydın'ın bir süre sonra eski yönetim istifa edince kendisini 'Yönetim Kurulu Üyesi' yaptığını ve maaşına zam yaptığını söyleyen Çolak şunları söyledi:

"Hayatım boyunca asgari ücret ile çalıştım. 5 bin lira maaş benim için çok büyük bir fırsattı. O yüzden yapılan teklifi kabul ettim. Fakat bana bir imza yetkisi verildiğini, yetkili olduğumu daha sonra öğrendim. Kimseden para çalmadım. Maaşım dışında para almadım. Mehmet Aydın'ın şu an nerede olduğunu bilmiyorum. En son ocak ayında yüz yüze görüşmüştük. Yurt dışına çıkacağını ama geri döneceğini söylemişti. Gerçekten dolandırıcı olduklarını bilseydim, abilerimden aldığım borç parayla bu şirkete yatırım yapmazdım. 160 bin lira yatırmıştım, 40 bin lirasını geri alamadım. İçerisinden çıkamayacağım ve beni aşan bir duruma düştüm."

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Mehmet Aydın Çiftlik Bank Kıbrıs

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Helal olsun yesin tabi Kıbrıs da yesin Maldivlerde yesin bu dünya böyle yiyemeyenin parasını yerler
Imam hatip mezunu allah-u-ekberrr diyerek kurban filan kesen dinci âmâ dinsiz tosuncuk ucu kime dokunuyor.. AKP olmadan hirsizlik yapilamaz onlar dünyaca une sahipler kitalar arasi ustalar o konuda
Çatır çatır yiyor valla. Helal olsun çocuğa :)
adam paralarınızı karılarla kızlarla yiyo
YAKALANANA KADAR YAPACAĞIMI YAPİM DİYOR KENDİNCE...
helal olsun tosunuma
Açılışları din iman müftü m.vekili ile yap paraları hayat kadınları ile ye... Günümüzün özeti..
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