Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı zanlısı firari Mehmet Aydın'ın yakın koruması Cafer Çolak ifadesinde Aydın hakkında önemli bilgiler verdi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Çolak, Aydın'ın Kıbrıs'taki kokain alemlerini de anlattı. Çolak "Abilerimden borç alarak 160 bin lira yatırmıştım, ben de mağdurum" dedi.

"BENDEN BAŞKA ÖZEL KORUMA YOKTU"



Çiftlik Bank'ta 2017'nin Haziran ayında güvenlik görevlisi olarak işe başladığını anlatan Cafer Çolak şunları anlattı:

"Mehmet Aydın'ın bazı seyahatlerinde, cüssemden dolayı, özel güvenlik olarak yanında yer almıştım. Üç ay sonra da tamamen Mehmet Aydın'ın özel koruması oldum. Benden başka özel koruma yoktu. Sadece bazı açılışlarda güvenlik şirketinden başka korumalar da gelirdi."

KOKAİN KULLANDIĞINI GÖRDÜM"



"Mehmet Aydın ile iki üç defa Kıbrıs'a gittik. Bunun dışında yurt içi seyahatlerinde de kendisine eşlik ediyordum. Kıbrıs'a gittiğimizde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunurdu. Ben odasının dışında beklerdim. Gelenlerin üzerine arayıp içeriye alırdım. İçeriye girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm. Kokain kullanımında bana hiçbir ikram olmamıştır. Hiçbir şekilde eşlik etmedim, kullanmadım. Odaya hayat kadınlarının geldiğini de biliyorum. 2-3 günlük gidişler olurdu. Kıbrıs tatillerini bu şekilde değerlendirirdi.