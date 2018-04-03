Mehmet Aydın'ın son vurgunu ortaya çıktı

Çiftlik Bank CEO'su ve soruşturmaların bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın, Aralık 2017'de Çiftlik Bank'ın 11 milyon lirasının bloke edilmesi üzerine ciddi bir soruşturmanın varlığını hissetmiş ve yurt dışına çıkmıştı. O gün bugün de bir daha geri dönmedi. Şimdi dünyanın dört bir tarafında aranıyor.

Aydın'ın Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada tutuklanan yakın koruması Cafer Çolak ifadesinde bu 11 milyona dair de çarpıcı bilgiler verdi. Çolak, 'Bitcoin almak için gönderilen paraydı. 11 milyonluk blokaj Aydın'ı etkilemedi çünkü toplanan paraların yanında çok küçük bir paraydı.' dedi. Çolak, Aydın'ın son vurgunu gitmeden 3-4 ay önce yaptığını da anlatan Çolak 'En az 200 milyon lira toplamıştır' ifadesini kullandı.

"PARAYI ALIP KAÇMASIN"



Cafer Çolak ifadelerinde şunları anlattı:

“Bitcoin tesisleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın soruşturma başlatmasının ardından kâr dağıtımını meşrulaştırmak amacıyla gelir gösterilmesi için kuruldu. Savcılığınızca el konulan 11 milyon civarındaki para bitcoin alımı için gönderilmiş olan para... Bu paranın hesaptan çekilerek bitcoin alımı için kullanılması sürecinde, paranın gönderildiği H. adlı şahıs ile 3 gün boyunca yanyana bulundum. Bu süreç H.'nin parayı alıp kaçmasını engellemek içindi. H.'yi hiçbir şekilde tehdit etmedim. Mehmet Aydın bana 'Parayı alıp kaçmasın, sen süreci takip et' dediği için işi takip ettim. Hesaba bloke konulmasıyla ilgili Mehmet Aydın çok tepki göstermedi. Bu meblağlar piyasadan toplanan ve harcanan paraların yanında ufak kalıyordu.”