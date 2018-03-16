Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Binlerce kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde eden ve hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Aydın dolandırdığı insanlara şu şekilde seslendi; “Merhaba Çiftlik Bank Ailesi ben Mehmet Aydın bugün 16 Mart 2018 basında çıkan haberler iyice çığırını aşmış durumda. Daha düne kadar bu haberleri yapan tüm kanallar bizim reklamımızı yaptı ve birçoğunuz da bu kanalların reklamlarını izleyerek bize üye oldu.” “BOŞ KONUŞMAYI SEVEN BİR MİLLETİZ” Aydın, dolandırdığı insanlara seslenirken küçümseyici tabirler kullanmaktan da kaçınmadı. “Bu kanalları da suçlamıyorum boş konuşmayı seven bir milletiz. Çünkü şirketimizi incelediniz devlete karşı boynumuz kıldan ince, gelin inceleyin dedik ancak yapılan incelemelerde hakkımızda haksız karar verildi. Bunun birçok sebebi var bunlardan en büyüğü ise basının içinde bulunan satılık kalemlerin bizi hedef tahtasına koyması oldu. Şirketimiz 18 ay boyunca tek bir kişiyi mağdur etmemiş Türkiye’de 215 milyon lira yatırım yapmıştır ve bu yatırımları tüm belgeleri ile üyelerine sunmuştur. Bununla yetinmeyip bakanlığa bizzat kendim yalvardım lütfen banka hesaplarımızı açabilmemiz için bize bir yazı verin bu kadar insan mağdur olacak dedim fakat bizi dinlemediler.” dedi.

“BENİ YALANCILIKLA SUÇLADILAR” Devletin yeterince destek göstermemesinden yakınan Çiftlik Bank CEO’su, başka yatırımlarının da olduğunu söyleyerek, Bitcoin yatırımlarından bahsetti. “Onlara sadece tarım hayvancılık yapmıyoruz incelediğiniz bu şirket dışında 7 şirketim daha var onları da inceleyin, Bitcoin ürünlerimizi de inceleyin dedim. Fakat onu dikkate almadılar bir yılda 15 yıl değer kazanan Bitcoin varlıklarımızı resmen yok saydılar. Her şeye rağmen umudumu yitirmedim sonuna kadar üyelerimizin yanında oldum bazı üyeler beni yalancılıkla suçladı bazıları beni dolandırıcılıkla suçları sırf bu inançsız insanlar yüzünden devlet tüm mal varlıklarına el koydu üretim durdu çiftliklerde 250’ye yakın hayvanımız yağmalandı bunu yapan kişiler televizyonda çıkıp “Ben akrabasıyım” diye yalan attılar. Bu kişi benim akrabam değil, üye olduğu bile şüpheli, üyeyim diye yağma için gelen bir kişi.” “MADDİ İMKANSIZLIKLAR YÜZÜNDEN OKULU BIRAKTIM” Mehmet Aydın, konuşmasında devlete ve millete yakındıktan sonra kendi hayat hikayesini anlatmaya başladı.

“Size kısaca kendi hikayemi anlatacağım. Çünkü ortalıkta çok ağır ithamlar dolaşıyor. Ben Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991 yılında Bursa’da doğdum aslen Giresun’luyum, babam, amcalarım hepsi hayvancılıktan gelme bir aile benim çocukluğumun önemli bir kısmı Giresun’da amcalarımın yanında geçti. İlk ve ortaokulu Bursa’da Cavit Çağlar İlköğretim Okulu’nda okudum daha sonra Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne başladım maddi imkansızlıklar yüzünden okulu bırakıp Açık Öğretim Lisesi’ne devam ettim. Çalışıp eve ekmek götürmek için bıraktığım okul hayatımdan, iş hayatına geçiş yaptım. Öncelikle bir kafe’de garson olarak çalıştım daha sonra basında çıkan şu bulaşıkçılık yaptığım yer olarak bilinen restoranda çırak olarak mutfağa giriş yaptım. 2 ay çalıştıktan sonra garson olarak çıktım kafeye aşçı olarak geri geldim. Bunun dışında basında söylendiği gibi çıplak gösteren gözlük sattığın kesinlikle hayal ürününden ibaret ve iftiradır. Müzik öğrendiğim ve müzikle uğraştım. Doğrudur sahne adım Eren Çakar Iğdır. İnsanlar Mehmet Aydın adının sahte olduğunu bile söylediler. Neyse 2016 Ağustos ayında Bursa’da 10 bin lira sermaye ile Çiftlik Bank’ı kurdum. İlk 2 ay boyunca gelen paraları biriktirdim ve Darıca Bey’de 100 başlık çiftliği kurdum daha sonra İnegöl’de 250 başla çiftliği açtık. Bu sırada dünyayı kasıp kavuran Bitcoin ile tanıştık Çiftlik Bank’ın önlenmesi ile birlikte mafyamız da eksik olmadı. Tabii ki Bursa’da mafya geçinen E. K. ve S. K. ofisimi bastı ve para istedi. Neticesinde verdiğim paralar yetmiyormuş gibi tüm paramızı gasp etmeye kalktılar. Ama bu oyunu yemeyip ofisi İstanbul’a taşıdık ve insanları uzak tutmak için 10 tane korumayla gezdim.

ORTAKLARINA HAİN DEDİ Çiftlik Bank şirketine ortak ettiği kişiler için hain diyen Mehmet Aydın yurt dışına açılacağını söylüyor. “Kendi canımdan korktuğum için değil insanların parasını hakkını savunmak için daha sonra S. A. ve A. Ö. F. şirkete yönetici olarak başladı. Onlarla bir plan hazırladık Çiftlik Bank Türkiye sorumlusu olacaktı. Bense diğer ülkelerde organizasyonu büyütecek tim yaptığımız bu organizasyon karşısında onlara şirketten bir ortaklık verdim. Ama bu hainler verdiğim parayı beğenmeyip birçok yolsuzluk yaptılar. Her ikisi de ikişer üçer lüks araçla gününü gün ediyor şirketi her geçen gün felakete sürüklüyordu. Bu haberler kulağıma Geldiğinde çok geçti şirketten tam 10 milyon lira yolsuzlukla para çaldıklarını tespit ettim tam buna üzülürken bir de babam dediğim adamın yapmış olduğu yolsuzluklar ortaya çıktı. Bu darbeden sonra psikolojim iyice bozuldu kime güveneceğimi şaşırdım yaklaşık 30 milyon lira yolsuzluk yapılmış. Eşimle ayrılmama evliliğimin bitmesine neden olmuştu. Boşanmak için 80 bin lira tazminat istediler, basına 5000 lira istedik dediler. Bu kadar yalancılıkla, bu kadar hainlikle, bu kadar entrika ile daha fazla uğraşmak istemedim. Ve herkesin hakkını ödeyebilmek için Türkiye’de ceza evinde kalmak yerine Uruguay’da işlerime devam edip insanlara haklarını iade etmek için sonuna kadar çalışacağım.”