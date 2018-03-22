Mehmet Aydın Uruguay'ı da karıştırdı: Burada Ferrari'nin işi ne?

Çiftlik Bank'ın sahibi 27 yaşındaki Mehmet Aydın internette kurduğu ‘Çiftlik Bank’ ile 80 bin kişiden 511 milyon TL topladı. Uzmanların uyarılarına rağmen tedbir alınmayınca Mehmet Aydın, Uruguay'a kaçtı. Mehmet Aydın’ın 2.5 milyon TL’ye aldığı Ferrarisi ile görüntüleri dün ortaya çıktı. Ferrari’nin Mehmet Aydın’a ait olduğu ise Uruguay devletinin incelemesi sayesinde anlaşıldı.
HALK GÖRÜNTÜ ÇEKTİ
Mehmet Aydın, Aralık 2017’de Uruguay’ın yoksul semtlerinden Malvin Norte’de Ferrarisi ile gezince, halk görüntülerini çekip sosyal medyaya yüklemişti. Görüntüler üzerine bir senatörün “Burada ferrari’nin işi ne?” diye şüphelenip kara para önleme komitesini devreye soktuğu öğrenildi. İncelemelerden Mehmet Aydın isminin çıkması sonrası haber Uruguay basınında da “Esrarengiz Ferrarili” şeklinde yer aldı. Haberler sonrası Mehmet Aydın ülkeden kaçtığı iddia edildi.
"BOŞ EVE KİRA ÖDÜYOR"
Çiftlik Bank’ta 511 milyon liralık vurgun yapıp Güney Amerika ülkesi Uruguay’a kaçtığı iddia edilen şirketin kurucusu ve CEO’su Mehmet Aydın’ın, başkent Montevideo’da beyaz renkli Ferrari marka spor otomobiliyle görüntüleri ortaya çıktı. Ülkenin etkili yayın organlarından El Observador’da Aydın’ın otomobili ve buradaki yaşantısına dair ayrıntılar yayımlandı. Firari Ceo’nun Malvin Norte Mahallesi’nde dolaşırkenki görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu.
Haberi yazan muhabir Guillermo Losa Siri, konuyla ilgili şunları söyledi: “Mehmet Aydın’ın Uruguay’da kiraladığı ve 3 aydır parasını ödediği boş bir ev var. Salı akşamı bu eve Arjantin plakalı beyaz bir BMW kullanan ancak İspanyolca bilmeyen bir adam geldi. Daireyi yönetenlere bir anahtar bırakıp gitti. Aydın’ı tanıyıp tanımadığı sorulduğunda ise endişeyle ‘bilmiyorum’ cevabını verdi ve evle ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.”
EŞİ SİGARA İÇSİN DİYE JET KİRALAMIŞ
Mehmet Aydın’ın Uruguay’a ilk defa eşi Sıla Aydın ile 17 Mayıs 2017’de gittiği ortaya çıktı. Kendisine rehberlik yapan Osman K. “Sıla Aydın bir an önce Türkiye’ye dönmek için eşine baskı yapıyordu. Mehmet Aydın, eşi uçakta sigara içmek istediği için Türkiye’ye tarifeli uçakla dönmedi. Özel jet kiraladı” dedi.
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