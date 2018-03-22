Mehmet Aydın Uruguay'ı da karıştırdı: Burada Ferrari'nin işi ne?

Çiftlik Bank'ın sahibi 27 yaşındaki Mehmet Aydın internette kurduğu ‘Çiftlik Bank’ ile 80 bin kişiden 511 milyon TL topladı. Uzmanların uyarılarına rağmen tedbir alınmayınca Mehmet Aydın, Uruguay'a kaçtı. Mehmet Aydın’ın 2.5 milyon TL’ye aldığı Ferrarisi ile görüntüleri dün ortaya çıktı. Ferrari’nin Mehmet Aydın’a ait olduğu ise Uruguay devletinin incelemesi sayesinde anlaşıldı.

HALK GÖRÜNTÜ ÇEKTİ



Mehmet Aydın, Aralık 2017’de Uruguay’ın yoksul semtlerinden Malvin Norte’de Ferrarisi ile gezince, halk görüntülerini çekip sosyal medyaya yüklemişti. Görüntüler üzerine bir senatörün “Burada ferrari’nin işi ne?” diye şüphelenip kara para önleme komitesini devreye soktuğu öğrenildi. İncelemelerden Mehmet Aydın isminin çıkması sonrası haber Uruguay basınında da “Esrarengiz Ferrarili” şeklinde yer aldı. Haberler sonrası Mehmet Aydın ülkeden kaçtığı iddia edildi.

"BOŞ EVE KİRA ÖDÜYOR"



Çiftlik Bank’ta 511 milyon liralık vurgun yapıp Güney Amerika ülkesi Uruguay’a kaçtığı iddia edilen şirketin kurucusu ve CEO’su Mehmet Aydın’ın, başkent Montevideo’da beyaz renkli Ferrari marka spor otomobiliyle görüntüleri ortaya çıktı. Ülkenin etkili yayın organlarından El Observador’da Aydın’ın otomobili ve buradaki yaşantısına dair ayrıntılar yayımlandı. Firari Ceo’nun Malvin Norte Mahallesi’nde dolaşırkenki görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu.