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Mehmet Aydın Uruguay'ı da karıştırdı: Burada Ferrari'nin işi ne?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 08:01 | Son Güncelleme

'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, ‘Çiftlik Bank’ ile 2 sene boyunca 80 bin kişiyi dolandırdı. Topladığı 511 milyon TL parayla Uruguay’a kaçan Mehmet Aydın, 2.5 milyon TL’lik Ferrarisi ile görüntülenmişti. Görüntüler sonrası Uruguay devletinin inceleme başlattığı öğrenildi. İnceleme haberi sonrası Aydın'ın Uruguay'dan kaçtığı iddia ediliyor

Çiftlik Bank'ın sahibi 27 yaşındaki Mehmet Aydın internette kurduğu ‘Çiftlik Bank’ ile 80 bin kişiden 511 milyon TL topladı. Uzmanların uyarılarına rağmen tedbir alınmayınca Mehmet Aydın, Uruguay'a kaçtı. Mehmet Aydın’ın 2.5 milyon TL’ye aldığı Ferrarisi ile görüntüleri dün ortaya çıktı. Ferrari’nin Mehmet Aydın’a ait olduğu ise Uruguay devletinin incelemesi sayesinde anlaşıldı.

HALK GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Mehmet Aydın, Aralık 2017’de Uruguay’ın yoksul semtlerinden Malvin Norte’de Ferrarisi ile gezince, halk görüntülerini çekip sosyal medyaya yüklemişti. Görüntüler üzerine bir senatörün “Burada ferrari’nin işi ne?” diye şüphelenip kara para önleme komitesini devreye soktuğu öğrenildi. İncelemelerden Mehmet Aydın isminin çıkması sonrası haber Uruguay basınında da “Esrarengiz Ferrarili” şeklinde yer aldı. Haberler sonrası Mehmet Aydın ülkeden kaçtığı iddia edildi.

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"BOŞ EVE KİRA ÖDÜYOR"

Çiftlik Bank’ta 511 milyon liralık vurgun yapıp Güney Amerika ülkesi Uruguay’a kaçtığı iddia edilen şirketin kurucusu ve CEO’su Mehmet Aydın’ın, başkent Montevideo’da beyaz renkli Ferrari marka spor otomobiliyle görüntüleri ortaya çıktı. Ülkenin etkili yayın organlarından El Observador’da Aydın’ın otomobili ve buradaki yaşantısına dair ayrıntılar yayımlandı. Firari Ceo’nun Malvin Norte Mahallesi’nde dolaşırkenki görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu.

Haberi yazan muhabir Guillermo Losa Siri, konuyla ilgili şunları söyledi: “Mehmet Aydın’ın Uruguay’da kiraladığı ve 3 aydır parasını ödediği boş bir ev var. Salı akşamı bu eve Arjantin plakalı beyaz bir BMW kullanan ancak İspanyolca bilmeyen bir adam geldi. Daireyi yönetenlere bir anahtar bırakıp gitti. Aydın’ı tanıyıp tanımadığı sorulduğunda ise endişeyle ‘bilmiyorum’ cevabını verdi ve evle ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.”

EŞİ SİGARA İÇSİN DİYE JET KİRALAMIŞ

Mehmet Aydın’ın Uruguay’a ilk defa eşi Sıla Aydın ile 17 Mayıs 2017’de gittiği ortaya çıktı. Kendisine rehberlik yapan Osman K. “Sıla Aydın bir an önce Türkiye’ye dönmek için eşine baskı yapıyordu. Mehmet Aydın, eşi uçakta sigara içmek istediği için Türkiye’ye tarifeli uçakla dönmedi. Özel jet kiraladı” dedi.

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Mehmet Aydın Çiftlik Bank Uruguay

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Tosunum paralar bitince tekrar buraya dön... Burada tam sana göre hazır bir kitle var... Bu sefer 180.000 kişiyi dolandırır tekrar gidersin :)))))..
biri cikicak ben boyle bir is yapiyorum diyicek bu kadar buyuk paralari cebe indiricek kimsenin ruhu duymuycak bu adamin arkasi saglam olucakki bunu yapsin sonrada al su kadar parayi sen kaybol hayatini yasa denmiste olabilir
BU ZIRTO TEK BASINA ULKEDEN ULKEYE KACAMAZ BUNUN ARKASINDA DERIN ARKASI KALIN GUÇLER VARDIR PARAYI BASTIRIP İŞİNİ HALLEDIYO TÜRKİYENİN BU KİŞİNİN ARKASINDAKİ DERIN GUCLERI ORTAYA CIKARSIN BU ZAT O ZAMAN YAKALANIR
Uruguay'da fazla durmaz bu bence iyice mimlendi kaçar başka bir ülkeye
derin para var
Az bile yapmış. Oh olsun, sefam olsun. Koyun yerine konulan bu millete azdır. Ben istiyorum ki bu tip iş adamlarımız daha da çoğalsın ve milleti donuna kadar soysun. Bir yanda bunlar, bir yanda koluna 700 bin dolarlık saat takanlar, diğer yanda gemicikleri olan siyasetçi çocukları, öbür tarafta cari açığın %5'ini tek başına kapatıp cici çocukluktan kaka çocukluğa dönüştürülenler, diğer tarafta Güneydoğu'yu ve başta İstanbul, İzmir, Mersin, Adana olmak üzere tüm illerimizi haraca kesen pkklılar, sınırlarda uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmaya çalışan tacirler, milletin belini büken hayat pahalılığı
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