Mehmet Cahit Turhan kimdir? Yeni kabinenin Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan nereli?

Merakla beklenen yeni kabinin bakanları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesinde Mehmet Cahit Turhan ismini Ulaştırma ve Altyapı bakanı olarak açıkladı. Peki Mehmet Cahit Turhan kimdir ve nerelidir? İşte yeni sistemin ilk kabinesinin bakanlarından Mehmet Cahit Turhan'ın hayatından ve kariyerinden detaylar...
29 Nisan 1960 tarihinde Trabzon’da doğan (58 yaşında) Cahit Turhan, 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitirdi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 1985'te inşaat müdehdisi olarak göreve başlayan Turhan, çeşitli kademelerde görev alması sonrasında 2003'te Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
Turhan 2005'ten itibaren ise vekaleten yürüttüğü Karayolları Genel Müdürlüğü görevine 2006'da asaleten atandı.
29 Ağustos 2015 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla görevinden alındı. Aynı yıl eylül ayında Cumhurbaşkanı danışmayı olarak görev yapmaya başladı. Cahit Turhan, Ekim 2015'te Danıştay üyesi olarak atanmıştı.
Yeni kabine belli oldu! Bakan olan Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın istifa etmesi gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede başkan yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?
Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?
Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!
Korkunç hikâye! Kız arkadaşını felç bırakıp böyle aldattı...
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum