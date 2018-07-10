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Mehmet Cahit Turhan kimdir? Yeni kabinenin Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 00:04 | Son Güncelleme

Yeni sistemin ilk kabinesinin Ulaştırma ve Altyapı oldu! Peki Mehmet Cahit Turhan kimdir? İşte yeni kabinenin yeni bakanı Bekir Pakdemirli'nin kariyeri ile ilgili detaylar...

Mehmet Cahit Turhan kimdir? Yeni kabinenin Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan nereli?

Merakla beklenen yeni kabinin bakanları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesinde Mehmet Cahit Turhan ismini Ulaştırma ve Altyapı bakanı olarak açıkladı. Peki Mehmet Cahit Turhan kimdir ve nerelidir? İşte yeni sistemin ilk kabinesinin bakanlarından Mehmet Cahit Turhan'ın hayatından ve kariyerinden detaylar...

MEHMET CAHİT TURHAN KİMDİR?

29 Nisan 1960 tarihinde Trabzon’da doğan (58 yaşında) Cahit Turhan, 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 1985'te inşaat müdehdisi olarak göreve başlayan Turhan, çeşitli kademelerde görev alması sonrasında 2003'te Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Turhan 2005'ten itibaren ise vekaleten yürüttüğü Karayolları Genel Müdürlüğü görevine 2006'da asaleten atandı.

29 Ağustos 2015 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla görevinden alındı. Aynı yıl eylül ayında Cumhurbaşkanı danışmayı olarak görev yapmaya başladı. Cahit Turhan, Ekim 2015'te Danıştay üyesi olarak atanmıştı.


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