Eski Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Emin Baysa, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Üyesi olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından, atamalar yapılmaya devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Eski Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Emin Baysa, Cumhurbaşkanlığı DDK Üyesi olarak atandı.

Bakanlıklar ve üst kurullarda birçok inceleme denetim görevlerini yapan Baysa, üst düzey kamu görevlileriyle ilgili önemli soruşturmalara imza atmıştı.

Baysa, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık makam odasında ve ikametinde bulunan dinleme cihazlarına ilişkin soruşturma (böcek soruşturması) ile Reyhanlı patlamasının açığa çıkarılmasına dair soruşturmayı yürütmüştü.

- Baysa'nın özgeçmişi

İçişleri Bakanlığı kaymakam adayı olarak memuriyete başlayan Baysa, Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı, müfettişi ve Başmüfettişi, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı, Anadolu Ajansı ve Vakıflar Bankası Denetim Kurulu Üyeliği, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Baysa, Milli Güvenlik Akademisi ve TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora programına devam ediyor.

İngilizce, Osmanlıca ve temel düzeyde Arapça bilen Baysa, evli ve 3 çocuk babası.

