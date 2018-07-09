Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?

Merakla beklenen yeni kabinin bakanları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesinde Mehmet Ersoy ismini Kültür ve Turizm bakanı olarak açıkladı. Peki Mehmet Ersoy kimdir ve nerelidir? İşte yeni sistemin ilk kabinesinin bakanlarından Mehmet Ersoy'un hayatından ve kariyerinden detaylar...

MEHMET ERSOY KİMDİR?

Mehmet Ersoy 1968 yılında İstanbul'da doğdu. 50 yaşındaki Ersoy lise öğrenciliği yıllarında okul turları düzenleyerek turizm sektörüne adım attı.

İkiz kardeşi Murat Ersoy'la birlikte 1991 yılında ETS Tur'u kurdu. Mehmet Ersoy İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce İşletme okudu.

Mehmet Ersoy, 2012 yılında cruise sektörüne yatırım yaparak, Türkiye'nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu. 2017'de online rezervasyon platformunu hayata geçirerek, dünyanın dört bir köşesinden 200 bine yakın tesis için rezervasyon hizmeti sağlamaya başladı.

Ersoy kardeşler yıllar içerisinde ETS Tur'u Türkiye'nin en büyük turizm şirketlerinden biri haline getirdi.

Mehmet Ersoy, Pervin Ersoy'la evlidir. Çiftin iki çocukları bulunuyor.



