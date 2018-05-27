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Mehmet Görmez: Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmek için yeni vakıflar kurulmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 07:42 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri eski Başkanı Prof.

ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ürdün'ün başkenti Amman'da İslam dünyasından pek çok alim ve düşünürün katılımıyla gerçekleştirilen 'Kudüs ve Mescid-i Aksa' konferansında konuştu. Tarihte Kudüs ve Mescid-i Aksa’da kurulan vakıfların önemine değinen Prof. Dr. Görmez, " Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmek için yeni vakıflar kurulmalıdır" dedi.
Ürdün Krallığı himayesinde Ürdün Vakıflar, Din İşleri ve Dini Değerler Bakanı Abdunnasır Musa Ebul Basal’ın davetlisi olarak bu ülkeye giden Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, başkent Amman'da 'Kudüs ve Mescid-i Aksa' konferansına katıldı.
Kraliyet Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte Prof. Dr. Mehmet Görmez, 'Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki İslami Vakıflar' başlılı konferans verdi.
Osmanlı İmparatorluğu'nun Kudüs'te yaptığı hizmetleri anlatıp, o dönemde kurulan vakıflardan bahseden Prof. Dr. Görmez, şöyle konuştu:
"Aslında Kudüs'te Eyyubiler, Memlüklüler ve Osmanlılar döneminde kurulan vakıflar ve bu vakıfların vakfiyeleri Müslümanların Kudüs şehri üzerindeki haklarının tarihi belgelerini oluştururlar. Bilhassa Osmanlı Vakfiyeleri Filistin’in bütün şehir ve köylerinin Müslümanlara ait olduğunu gösterirler. İşgalciler bütün bu vakıf arazilerini de işgal etmiş durumdadırlar. Muhtemelen ABD Büyükelçiliği'nin taşındığı yer de Müslümanlara ait bir vakıf arazisidir. İşgalcilerin tarihi hafızayı yok etmeye çalıştıkları bir dönemde hem Kudüs’teki şer’i mahkeme sicilleri hem İstanbul’daki Osmanlı arşivleri hem de tapu sicil defterleri çok önem arz etmektedir. Bu konularda hem Türkiye’de hem de İslam aleminde Filistin'de, Ürdün'de yapılan çalışmalar bu belgeleri büyük oranda ortaya çıkarmış, ancak hâlâ pek çok çalışmanın yapılmasına ihtiyaç vardır. Bir taraftan bu çalışmalar yapılırken diğer taraftan Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmek için yeni vakıflar kurulmalıdır. İslam dünyasının her başkentinde bu tür vakıfların kurulmasını teşvik etmeliyiz."
Ramazan ayı boyunca değişik konuların ele alınacağı program, başta Ürdün Devlet televizyonu ulusal ve yerel pek çok televizyonda canlı olarak yayınlanıyor.

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