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Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Yerli otomobilin CEO'su Gürcan Karakaş'ın işi nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 00:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayında, yerli otomobilin CEO'su olacak ismi açıkladı. Bu isim Mehmet Gürcan Karakaş. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, ne iş yapar ve kaç yaşındadır? tarzında sorular sormaya başladı. İşte Mehmet Gürcan Karakaş ile ilgili detaylı bilgiler...

Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Yerli otomobilin CEO'su Gürcan Karakaş'ın işi nedir?

Erdoğan, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e yaptığı açıklamalarda, 'Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız.' ifadelerini kullanmıştı.

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MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Gürcan Karakaş proje uzmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyanın en önemli 100 yöneticisi arasında gösterilen Gürcan Karakaş İlköğretim, Orta ve Lise eğitimini Almanya’da tamamlamıştır.

Uzun yıllar Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevini sürdüren Gürcan Karakaş 2007 yılında ise Alman markası Bosch’un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu’nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atanmıştır.

1965 yılında dünyaya gelen Gürcan Karakaş ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunudur. Üniversiteden mezun olduğunun ertesi günü ASELSAN’da mühendis olarak iş hayatına başlayan Gürcan Karakaş, 1990 yılından bu yana Bosch Grubu’nda çalışma hayatını sürdürmektedir.

Gürcan Karakaş aslen Antalya Akseki‘lidir.

erdoğan ntv

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