Mehmet Muş: Bedelli askerlik teklifi Meclis'te

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik düzenlemesini içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Basın Kapısı önünde düzenlediği basın toplantısında bedelli askerlik düzenlemesini de içeren 18 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na verdiklerini açıkladı.

Mehmet Muş, kanun teklifinde bulunan bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu teklif içinde bedelli askerlik ile ilgili düzenleme bulunmaktadır. Teklifteki rakamları teyit etmek istiyorum. 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabileceklerdir. 1993'lüler de dahil. Bedel 15 bin lira ve en genç yaş 25.

Engelli olup da askere elverişsiz olanlar da bu bedeli ödemek şartıyla, yararlanabileceklerdir. Sadece 28 gün temel askerlik eğitimine tabi olmayacaklardır.

Yurt dışında olanlar ise 2 bin Euroluk bedel söz konusu. Onlar uzaktan eğitimle temel askerlik eğitimini almış olacaklardır. 28 gün ile ilgili herhangi bir düzenleme olmayacaktır.

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunu yerine getirecektir. Kamu ya da özel sektörde çalışanlar bu kanun kapsamında değerlendirilecek ve kendileri ücretsiz izinli sayılacaklardır. 1 Ocak 1994'lüler dahil değil. ‘2 Ocak' ta bir gün’ denilir, bunun sonu yok. Bir noktada kesmek durumundasınız. Teklif yürürlüğe girdiği günden itibaren 3 ay içinde başvurabilirler. Şu anda silahaltında olanlar tekliften yararlanamıyorlar."