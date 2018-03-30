Mehmet Pamuk: “37.Grup adına iddialıyız”

3 Nisan 2018 Salı günü yapılacak olan Gaziantep Ticaret Odası seçimlerinde 37. Grup Komite adaylarından Mehmet Pamuk aday oldukları arkadaşları ile birlikte yaptığı açıklamada, “Yapacak Çok İş Var, Çalışmak Lazım” sloganıyla iddialı olduklarını dile getirdi.

3 Nisan’da yapılacak olan GTO seçimlerinde komitelerin seçim çalışmalarında artık sona gelindi. Bu kapsamda 37. Grup Bilgisayar GSM ve Aksesuarları Meslek Komitesi adaylarından Mehmet Pamuk, Hulusi Kalender, Salih Karadeniz, Abdullah Güler, Ecevit Bozkurt, Göğüşhan Kılıç, Mehmet Uyar, Arif Savran ve Orhan Özdemir’den oluşan komite grubu, adaylığını açıkladı. Mehmet Pamuk, yaptığı açıklamada “4 yılda bir yapılan GTO seçimlerinde,37.ci Grup’un 394 üye sayısı bulunmakta ancak firmaların oy kullanabilmesi için 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmekte. Bu sebeple bu seçimlerde sadece 237 firmamız oy kullanabilecek. Bu firmalar ağırlıklı olarak GSM, Telekom, Bilgisayar, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım, Eğitim, Reklam, Elektrik, Dijital Medya konularından faaliyet göstermekte. Biz 37. Grup komitesine aday olurken GSM, Elektronik, Bilgisayar, Yazılım, Donanım ve Sarf malzemeci olmak üzere her sektörü temsil edebilmek adına bu sektörler adına bir arkadaşımızı oluşturduğumuz gruba aday olarak dahil ettik. Bu anlamda 37. meslek grubu için önümüzdeki dönem hedef ve faaliyetlerimiz, Sektörel sorunları ve çözümleri araştırmak, ihtiyaç analizi için araştırmalar yapmak, hibe, kredi ve devlet desteklerini yönlendirmek, markalaşma ve inovasyon sürecine katkı sağlamak, yerel tedarikçilerin tercih edilmesi için çalışmalar yapmak, genç girişimci adaylarına mesleki yeterlilik eğitimleri vermek ve etkin projeler ortaya diğer meslek komiteleri ile ortak projeler gerçekleştirmek, 37.Gruba ait olacak Bilisimgaziantep.com portalı ile üyeler arası etkileşimi arttıracak bir platform oluşturmak ve Gaziantep Ticaret Odası ile üyeler arası iletişimi güçlendirme projeleri gerçekleştirmektir" dedi.

Üyelerin Oy kullanmaya gelmesi ve doğru kişiye oyunu vermesinin önemine de dikkat çeken Pamuk, “Seçimlerde her üye oyunu mutlaka kullanmalı. Oy kullanabilmek için, şahsi firmaların kimlik ile gelmesi yeterli, şirketlerinde GTO’dan yetki belgesi alması ve onaylatması gerekmektedir. Üye meslektaşlarımız yetki belgelerini bizlere veya diğer gruplara vermiş, yaptırmış olabilirler ancak sandıkta istedikleri gruba oylarını kullanabilirler. Yetki belgesi verilmesi o gruba oy vermeniz anlamına gelmiyor. Oy pusulaları renkli olacak, 37. Grup olarak bizim oy pusulamız, Beyaz üzerine, Siyah yazı olarak bulunacak olup bizim gruba oy vermek isteyen arkadaşlarımızın oy kullanırken dikkat etmeniz önemlidir. Son olarak Ekip olarak seçimlerin, ülkemize, kentimize ve Gaziantep Ticaret Odası’na hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” diye konuştu.

37. Grupta ise, Pamuk Elektronik Mehmet Pamuk, Kalender Bilişim Hulusi Kalender, VEMEDYA Yazılım ve İnternet Hizmetleri Salih Karadeniz, ASTEKNİK Dijital Ofis Makinaları Abdullah Güler ve İKRA Telekom Ecevit Buzkurt, AnatolMedia Bilişim Hizmetleri Göğüşhan Kılıç, Mehmet Uyar, Nas Oyun Evi Arif Savran ve Özdemir Dağıtım Orhan Özdemir yer alıyor.