MEHMET ŞİMŞEK: DÜNYADA CİDDİ BİR DEMOKRATİK RESESYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL,DHA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Dünyada ciddi bir demokratik resesyonla karşı karşıyayız" dedi.

Mehmet Şimşek, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen 'Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ve Türkiye'ye Olası Etkileri' konulu panele katıldı.

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Başkanı Ahmet Eren'in ev sahipliğinde gerçekleşen panelin açılışında konuşan Mehmet Şimşek, Çin'in kuşak ve yol projesinin önemine vurgu yaparak dünyayı önümüzdeki 50, 100 yıllık dönemde etkileyecek çok önemli ekonomik trendler olduğunu söyledi. Bu trendlerden bir tanesini jeopolitik olarak 'merkezin kayması' olarak tanımlayan Şimşek, bunun çok önemli bir trend olduğuna dikkat çekti. Şimşek, "Çin son 40 yılda ortalama yüzde 10 reel büyüdü. Muazzam bir mucizeyi başardı. Ama bu beraberinde diğer birtakım gelişmekte olan ülkelerle tektonik düzeyde, jeopolitik ve ekonomik düzeyde bir dönüşümü ve kayışı sağladı" dedi. DÜNYADA CİDDİ BİR DEMOKRATİK RESESYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ.

İkinci bir trendin ise 'korumacılık' olduğunu anlatan Mehmet Şimşek, "Aslında korumacılık dünya ekonomisi için büyük bir tehdit. Büyümenin ve ticaretin, refahın önemli bir motoru olduğunu biliyoruz. Son 200 yılda dünya, artan ticaret sayesinde muazzam bir şekilde gerek eğitimde gerek sağlıkta, yoksulluğun azaltılmasında çok mesafe kat etmiştir. Ama nihayetinde bugün korumacılık bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Aşırı sağ ve sol partilerin yükselişi de bunun yansımasıdır. Bu da beraberinde dünyada çok önemli bir trendi getiriyor; dünyada ciddi bir demokratik resesyonla karşı karşıyayız. Freedom House'nin yaptığı çalışmalara göre; son 10 yıldır demokratik anlamda geriye giden ülke sayısı sürekli bir şekilde ilerleme sağlayan ülke sayısından daha fazla. Hatta son birkaç yıldır gerileme sağlayan ülkeler, ilerleme sağlayan ülkelerin iki katına çıkmış durumda. Dolayısıyla liberal demokrasi de bu anlamda maalesef zemin kaybediyor" ifadelerini kullandı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, diğer bir trendin de teknoloji olduğunu, dünyada teknolojide muazzam bir değişim ve dönüşüm trendi yaşandığına dikkat çekerek, "Yapay zeka, nesnelerin interneti, makinelerin öğrenme kabiliyeti gibi apayrı bir dönemin başlangıcındayız. Bu da dünya vatandaşlarında ister istemez bir takım endişeler doğuruyor. Bütün bunlar, dünyadaki sistemi ciddi bir şekilde etkiliyor" diye konuştu.

"KUŞAK VE YOL PROJESİ'NİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

Çin'in Türkiye için önemine vurgu yapan Mehmet Şimşek, geçmişte Türkiye'nin Orta Doğu'yu ihmal ettiği gibi Asya'yı da ihmal ederek yanlış yaptığını dile getirdi. Bugün Türkiye'nin hem Orta Doğu'yu hem de Asya'yı keşfettiğini belirten Şimşek, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomi, turizm ve kültürel alandaki ilişkilere değindi.

Kuşak ve Yol Projesi'nin Türkiye için yeni ve büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Şimşek, "Çin ile şu anda çok güçlü samimi ilişkiler kurma çabasındayız. 2015 sonundan itibaren Çin ile yüksek düzeyli bir mekanizmamız var. İlişkilerimizi olumsuz etkileyen konuları açık ve net olarak konuştuk. Son dönemde ciddi iyileşmeler gözlemliyoruz. Bu projede yaklaşık belki 1 trilyon dolarlık yatırıma sahne olacak; Asya ile bağlantımızı güçlendirecek. Özellikle Orta Asya ile çok güçlü bağlantılarımızı kuracak. 2049 yılında Asya'nın alt yapısı muhtemelen Avrupa Birliği'nden daha kaliteli bir düzeye gelecek. Yaklaşık 50 bin kilometrelik karayolu, 40 bin kilometrelik demiryolu ve bu güzergahta 14 tane çok büyük ölçekte lojistik üst öngörülüyor" diye konuştu.