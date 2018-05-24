Mehmet Şimşek'in 7 yıl önceki Twitter mesajı sosyal medyayı salladı: Fakir aile ziyareti...

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala dolar rekor üstüne rekor kırarken, Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in 7 yıl önce attığı tweet sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Şimşek, Twitter'dan paylaştığı mesajında 'Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı. Şu anda 9. aile ziyaretindeyim. Belki de sahura kadar sürecek' ifadelerini kullanıyor. Tweet'inin sonuna bir de gülücük işareti koyan Başbakan Yardımcısı Şimşek'in bu paylaşımına onlarca yorum geldi.

Öyle ki sosyal medyada “#mehmetşimşeking” etiketi altında Şimşek’i ti’ye alan tweetler paylaşıldı.

İşte Şimşek'in o paylaşımı ve Twitter'daki tepkiler;



