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Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

Mehmet Şimşek'in 7 yıl önce paylaştığı ve içerisinde 'fakir aile' sözü geçen Twitter mesajı sosyal medyayı sallamıştı. Şimşek'ten kendisine yönelik eleştirilere yanıt geldi.

Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi

Sosyal medyada, iki gündür, Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in 7 yıl önce Twitter'dan paylaştığı mesaj konuşuluyor.

Şimşek, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı. Şu anda 9. aile ziyaretindeyim. Belki de sahura kadar sürecek" ifadelerini kullanmıştı.

mehmet simsek

7 YIL SONRA GÜNDEME GELDİ

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in bu paylaşımı 7 yıl sonra yeninden sosyal medyada gündeme getirilirken, tweet'e onlarca yorum geldi.

Öyle ki sosyal medyada “#mehmetşimşeking” etiketi altında Şimşek’i eleştiren çok sayıda tweet paylaşıldı.

YANIT GELDİ

Mehmet Şimşek'ten bugün o mesajlara yanıt geldi. Şimşek "fakir" ifadesini asla hakaret olarak kullanmadığını vurguladı ve kendisinin de fakir bir ailede büyüdüğünü dile getirdi.

mehmet-simsek-fakir

Şimşek mesajında şu ifadeleri kullandı; "Fakirlikten alın ve akıl teri ile bugünlere gelmiş biri olarak ‘fakir’ kelimesini hayatımda asla ‘hakaret’ veya ‘küçümseme’ anlamında kullanmadım, aklımdan geçirmedim. 7 yıl önceki bir twitimi bugün siyasi emelleri için istismar eden troller olsa olsa ‘ahlak fakiri’dir."

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Mehmet Şimşek fakir aile fakir aile ziyareti Twitter

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
sizin burda sorgulamaniz gereken konu . bunca yıllık iktidarinizda zenginleri dahada zenginlestirip milyonlarca insanı da fakirleslestirmenizdir.
madem fakirlikten geldin niye garibanların halinden anlamazsınız ki
7 YIL ÖNCE NEYDİN ŞİMDİ NEYSİN DEĞİŞEN BİRŞEY VARSA ODA BANKA HESABINIZ DÜŞÜNCE AYNI GİDİŞAT AYNI
bunlar ülkenin ekonomik gerçekleri. ????
Mantıklı, orada oylar daha uygun oluyor ne yazık ki, insanın gönlü fakir olmasın yeter ki , gerisi boş
Mehmet Şimşek çoğu akp liden dürüsttür.Adamın ekonomik uyarılarına uysaydı Tayyip bey şimdi ekonomik krizimiz olmazdı.
fakir ler isim olmaz denilince aklina ne gelir sayın BAKAN
O FAKİRSE SEN NEYİN BAKANISIN AMICA .DÜZELTSEYDİN 16 YILDIR .
hakaret icin kullanmadinda ne icin kullandin bir soylesende aydinlansak kivirmayi cok iyi biliyonda ekonomiden gram anlamiyon mehmet simsek
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