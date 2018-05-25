Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi

Sosyal medyada, iki gündür, Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in 7 yıl önce Twitter'dan paylaştığı mesaj konuşuluyor.

Şimşek, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı. Şu anda 9. aile ziyaretindeyim. Belki de sahura kadar sürecek" ifadelerini kullanmıştı.

7 YIL SONRA GÜNDEME GELDİ

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in bu paylaşımı 7 yıl sonra yeninden sosyal medyada gündeme getirilirken, tweet'e onlarca yorum geldi.

Öyle ki sosyal medyada “#mehmetşimşeking” etiketi altında Şimşek’i eleştiren çok sayıda tweet paylaşıldı.

YANIT GELDİ

Mehmet Şimşek'ten bugün o mesajlara yanıt geldi. Şimşek "fakir" ifadesini asla hakaret olarak kullanmadığını vurguladı ve kendisinin de fakir bir ailede büyüdüğünü dile getirdi.

Şimşek mesajında şu ifadeleri kullandı; "Fakirlikten alın ve akıl teri ile bugünlere gelmiş biri olarak ‘fakir’ kelimesini hayatımda asla ‘hakaret’ veya ‘küçümseme’ anlamında kullanmadım, aklımdan geçirmedim. 7 yıl önceki bir twitimi bugün siyasi emelleri için istismar eden troller olsa olsa ‘ahlak fakiri’dir."

