Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi

Sosyal medyada, iki gündür, Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in 7 yıl önce Twitter'dan paylaştığı mesaj konuşuluyor.
Şimşek, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı. Şu anda 9. aile ziyaretindeyim. Belki de sahura kadar sürecek" ifadelerini kullanmıştı.
7 YIL SONRA GÜNDEME GELDİ
Başbakan Yardımcısı Şimşek'in bu paylaşımı 7 yıl sonra yeninden sosyal medyada gündeme getirilirken, tweet'e onlarca yorum geldi.
Öyle ki sosyal medyada “#mehmetşimşeking” etiketi altında Şimşek’i eleştiren çok sayıda tweet paylaşıldı.
YANIT GELDİ
Mehmet Şimşek'ten bugün o mesajlara yanıt geldi. Şimşek "fakir" ifadesini asla hakaret olarak kullanmadığını vurguladı ve kendisinin de fakir bir ailede büyüdüğünü dile getirdi.
Şimşek mesajında şu ifadeleri kullandı; "Fakirlikten alın ve akıl teri ile bugünlere gelmiş biri olarak ‘fakir’ kelimesini hayatımda asla ‘hakaret’ veya ‘küçümseme’ anlamında kullanmadım, aklımdan geçirmedim. 7 yıl önceki bir twitimi bugün siyasi emelleri için istismar eden troller olsa olsa ‘ahlak fakiri’dir."
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