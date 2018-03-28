HABER

Mehmetçiğe baklava dopingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

Gaziantep Şehitkamil Jandarma Komutanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe Antep baklavası gönderildi.TSK tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek amaçlı, Şehitkamil Jandarma Komutanlığınca 4 bin kişilik Antep baklavası yaptırıldı.

Gaziantep Şehitkamil Jandarma Komutanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe Antep baklavası gönderildi.
TSK tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek amaçlı, Şehitkamil Jandarma Komutanlığınca 4 bin kişilik Antep baklavası yaptırıldı. Özel bir firmada yaptırılan baklavalar, daha sonra Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine getirilerek, burada özel hazırlanan ambalajlara konularak paketlendi. ‘Allah yar ve yardımcınız olsun’ yazan her pakete iki dilim baklava konuldu. Özenle yaptırılıp paketlenen 4 bin kişilik Antep baklavası, jandarma ekipleri tarafından Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe dağıtıldı.
Mehmetçiğe moral ve motive amaçlı böyle bir programa destek verdiklerini söyleyen okul öğretmenlerinden Gülsüm Ozan, “Sınır ötesindeki askerlerimize manevi anlamda destek vermek için öğrencilerimizle mektup yazmaya karar verdik. Mektuplar, şiirler, atkı örenler oldu. Hani onlara manevi olarak bir moral olsun İnşallah onlarda mektupları okuduklarında bizimle beraber aynı duyguları yaşayacaklar. Ayrıca baklavalar var ve onları paketlemeye yardımcı olduk hem de onlara dualarımızı gönderiyoruz” dedi.
Mehmetçiğin ağzını tatlandırmak, onların yanında olduklarını belirtmek amaçlı düzenlenen bir program olduğunu belirten baklava firması görevlisi Mehmet Yıldırım, “Önemli olan baklava değil, önemli olan askerimizin ağzı ve damağı tatlansın, düşmana bir kurşun daha fazla atsın. Devletimiz her türlü zaten askerlerimizin yanında Bizde manevi olarak destek olmak amacıyla bu etkinliği yaptık. Allah yar ve yardımcısı olsun askerlerimizin. Öğrencilerimizde bize yardım ediyorlar. Bu baklavalar yaklaşık 4-5 bin askerimize yeterli olacaktır" şeklinde konuştu.
Baklava firması görevlisi Mustafa Alkurt ise “Mehmetçiğimizin her zaman ve her daim arkasında olduğumuzu belirtmek adına manevi bir destek vermek için elimizden ne geliyorsa yapmaya karar verdik. Buradaki amaç, Mehmetçiğimize manevi destek olmak” diye konuştu.

Mehmetçiğe baklava dopingi

1 / 6

Mehmetçiğe baklava dopingi

Mehmetçiğe baklava dopingi
2 / 6

Mehmetçiğe baklava dopingi

Mehmetçiğe baklava dopingi
3 / 6

Mehmetçiğe baklava dopingi

Mehmetçiğe baklava dopingi
4 / 6

Mehmetçiğe baklava dopingi

Mehmetçiğe baklava dopingi
5 / 6

Mehmetçiğe baklava dopingi

Mehmetçiğe baklava dopingi
6 / 6

Mehmetçiğe baklava dopingi

Mehmetçiğe baklava dopingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.