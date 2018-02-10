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’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR (İHA)

KIRŞEHİR (İHA)

’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler

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’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler

’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler
2 / 7

’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler

’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler
3 / 7

’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler

’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler
4 / 7

’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler

’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler
5 / 7

’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler

’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler
6 / 7

’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler

’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler
7 / 7

’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler

’Mehmetçiğe’ destek için tekbir ve dualarla sınır bölgesine gittiler
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