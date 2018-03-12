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Mehmetçiğe Erzincan Belediyesi’nden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonuna destek vermek ve askere moral vermek için Hatay’ın Hassa ilçesine gitti.

Mehmetçiğe Erzincan Belediyesi’nden destek

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonuna destek vermek ve askere moral vermek için Hatay’ın Hassa ilçesine gitti. 200 kişilik kafile ile Hatay’ın Hassa ilçesine giden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy beraberinde kahraman askerimize götürdüğü gıda ve giyim malzemesini ziyarette bulunduğu Hassa Belediyesi ve Hassa Kaymakamlığına teslim etti. Erzincan Belediyesi Mehteran takımı Hassa’da verdiği mini konserle vatandaşa ve Mehmetçiğe moral verdi.
Ziyaretle ilgili olarak bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “49 gün önce Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin Bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı harekâtına manevi destek vermek amacıyla Erzincan’dan yaklaşık 200 kişilik bir kafile ile Hatay’ın Hassa ilçesine geldik. Gelirken temsili olarak yöresel ürünlerimizi ve askerimize giyim malzemesi getirdik. Temsili diyorum çünkü ne devletimizin ne ordumuzun bu malzemelere ihtiyacı yok. Çünkü Ne ordumuz eski ordu ne de devletimiz eski Türkiye var. Artık hem askeri hem de ekonomik olarak tüm dünyaya meydan okuyabilen bir devletiz. Gelirken yanımızda Erzincan Belediyesi Mehter Takımını da getirdik. Onları çaldığı kahramanlık marşlarıyla ordumuza destek vermek istedik. Biz bu gün burada 200 kişiyiz ancak görev verilirse 230 Bin Erzincanlı hiç düşünmeden canının seve seve vatan feda edecektir” dedi.

Mehmetçiğe Erzincan Belediyesi’nden destek

Mehmetçiğe Erzincan Belediyesi’nden destek

Mehmetçiğe Erzincan Belediyesi’nden destek

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