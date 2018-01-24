Mehmetçiğe mesir macunu gönderecekler

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Zeyti Dalı Harekatı'na destek vermek ve harekatta görev yapan askerlerin güç kazanması için bölgeye şifalı mesir macunu göndereceklerini söyledi.Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan güvenlik güçlerine Manisa'dan şifalı bir destek geldi. Manisa'nın 500 yıllık geleneği olan ve şifalı olduğuna inanılan 41 çeşit baharattan oluşan mesir macunu, harekatta görev yapan askerler için Hatay Tugay Komutanlığı'na gönderilecek.Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "Terör örgütleriyle mücadele kapsamında ülkemiz Afrin'e bir operasyon başlattı. Biz bu işin en kısa sürede zaferle tamamlanmasını ve bu seneki Mesir Macunu Festivali'ni bu başarılarla birlikte coşkuyla kutlamak istiyoruz. Bu operasyonla ilgili devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize desteğimizi de kış aylarında göstermek istiyoruz. Mehmetçiğe şifalı, geleneğe uygun mesir macunlarını göndererek, onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Herkesin, bütün Türk milletinin destek vermesini isteriz. Askerimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz" diye konuştu.İlk etapta önümüzdeki günlerde 1000 adet mesir macununu göndereceklerini ifade eden Ufuk Tanık, gerekli olması halinde göndermeye devam edeceklerini söyledi. Tanık, "Mesir Macunu bir inanış, bir gelenektir. İçinde 41 çeşit baharat var. Enerji veren bir ürün. Hem şifa olsun hem de askerimize güç versin. Kış şartları var. Soğukta da sıcak tutacak mesir macunlarını yesinler" dedi.