Harekat kapsamında görev yapan askerlere destek olmak amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını dile getiren Turgut, "Orada bizim için cesurca savaşan asker ağabeylerimiz için bu türküyü söyledik. Afrin'de çatışan askerlerimiz ve buradan onlara dua gönderenlere moral-motivasyon olsun diye bu çalışmayı yaptık. Arkadaşımız Melih Akar bu parçayı besteledi, biz de elimizden geldiği kadar söyleyeme çalıştık."

- "Güzel bir çalışma oldu"

Turgut, türküyü herkesin çok beğendiğini anlatarak, "Geri dönüşler çok güzel, bu kadarını beklemiyorduk, Düzce'deki büyüklerimiz çok beğendi. Türk kültürü ve milli kimliğimizi ön plana çıkaran bir parça oldu. Bu devlet de ecdadın devamı olan bir devlet. Bunu yansıtmak istedik. Şu an orada mücadele eden askerlerimiz de bizim, Çanakkale'deki, Sarıkamış'taki askerler de bizimdi." diye konuştu.

Gitarist Rıza Emanet de Türkiye'nin dört bir yanından Afrin'e dua gönderildiğini belirterek, "Biz de Ab-ı Hayat topluluğu olarak sözlerimizle destek olmak istedik. Güzel bir çalışma oldu, herkes çok beğendi." ifadelerini kullandı.