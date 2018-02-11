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Mehmetçiğe "türkülü" destek

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 20:10 | Son Güncelleme

Düzce Gençlik Merkezi'nde gönüllü 6 genç, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla arkadaşlarının bestelediği türküyü seslendirdi - Grubun solisti Turgut: - "Geri dönüşler çok güzel, bu kadarını beklemiyorduk, Düzce'deki büyüklerimiz çok beğendi. Türk kültürü ve milli kimliğimizi ön plana çıkaran bir parça oldu"

Düzce'de amatör olarak müzikle uğraşan gençler, arkadaşlarının bestelediği türküyü seslendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen Rıza Emanet, Kazım Turgut, Cengiz Gür, Oğuzhan Örnek, Muhammet Sezgin ve Gani Değirmenci'den oluşan Ab-ı Hayat Topluluğu, arkadaşları Melih Akar'ın bestelediği türküyü seslendirerek internet üzerinden "Ecdad-ı Emanet" ismiyle paylaştı.

Grubun solisti Kazım Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili çalışma yapmak istediklerini söyledi.

Harekat kapsamında görev yapan askerlere destek olmak amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını dile getiren Turgut, "Orada bizim için cesurca savaşan asker ağabeylerimiz için bu türküyü söyledik. Afrin'de çatışan askerlerimiz ve buradan onlara dua gönderenlere moral-motivasyon olsun diye bu çalışmayı yaptık. Arkadaşımız Melih Akar bu parçayı besteledi, biz de elimizden geldiği kadar söyleyeme çalıştık."

- "Güzel bir çalışma oldu"

Turgut, türküyü herkesin çok beğendiğini anlatarak, "Geri dönüşler çok güzel, bu kadarını beklemiyorduk, Düzce'deki büyüklerimiz çok beğendi. Türk kültürü ve milli kimliğimizi ön plana çıkaran bir parça oldu. Bu devlet de ecdadın devamı olan bir devlet. Bunu yansıtmak istedik. Şu an orada mücadele eden askerlerimiz de bizim, Çanakkale'deki, Sarıkamış'taki askerler de bizimdi." diye konuştu.

Gitarist Rıza Emanet de Türkiye'nin dört bir yanından Afrin'e dua gönderildiğini belirterek, "Biz de Ab-ı Hayat topluluğu olarak sözlerimizle destek olmak istedik. Güzel bir çalışma oldu, herkes çok beğendi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Zeytin Dalı Harekatı

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