"Mehmetçiğimiz Kandil'e doğru ilerliyor"

Vatanın birliği, beraberliği için Çanakkale'de bedel ödendiğini dile getiren Kaya, "15 Temmuz gecesi tüm Türkiye Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara döküldü. Sizler Cumhurbaşkanımızın çağrısına ses verip İstanbul’da iradenize sahip çıktınız. Esenler Meydanı’ndaki demokrasi nöbetlerine ben de gelmiştim. Tüm Türkiye olarak 15 Temmuz’da büyük bir destanı birlikte yazmış bir milletiz. Çanakkale destanını okuyarak büyüdük, bizim çocuklarımız 15 Temmuz destanını yaşadı ve yarın evlatlarımızın evlatları 15 Temmuz destanını okuyarak büyüyecek." diye konuştu.

Bakan Kaya, AK Parti Esenler İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Ardından Siirt İli Baykan İlçesi Narlıyurt Köyü Derneği'ne giden Kaya burada vatandaşlara hitap etti.

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Allah'ın izniyle bu ülkeden terör belasını tamamıyla yok edeceğiz. Bu ülkelerin analarını kimsenin ağlatmasına izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin anaları artık ağlamayacak." dedi.

Kaya, 15 Temmuz gecesinde millet olarak birlik, beraberlik içinde olduklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gece bu ülkenin üzerinde oyun kuranların oyunlarını millet olarak bozduk. O gece biz bütün dünyaya ispat ettik ki biz bu ülkenin bayrağına, bu ülkenin ezanına, topraklarına karşı herhangi bir hain plan içerisinde bulunanlara bu millet canıyla kanıyla bedel ödeyerek bütün planları bozacaktır. Batı’nın şaşkınlıkla izlediği bir geceydi o gece. 15 Temmuz’da bir ders verdik, ardından 16 Nisan referandumu için milletimize geldik, vesayet odaklarını tamamen ortadan kaldıracak bu yeni sistemi sizlerin huzuruna getirdik. Batı bizim kampanyalarımıza engel oldu. Bana ve diğer bakanlarımıza yapılanları gördünüz. Bugün yine terör örgütünün uzantısı orada kampanya yapıyor, CHP yapıyor. Ama AK Parti’nin Avrupa’da seçim kampanyalarına izin verilmedi."

Avrupa'daki Türklerin ülkenin geleceğine sahip çıkacaklarını kaydeden Kaya, onların çok daha güçlü bir Türkiye için AK Parti'ye destek olacaklarını belirtti.