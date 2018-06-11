HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Mehmetçiğimiz Kandil'e doğru ilerliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Allah'ın izniyle bu ülkeden terör belasını tamamıyla yok edeceğiz. Bu ülkelerin analarını kimsenin ağlatmasına izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin anaları artık ağlamayacak" - "Afrin’de bir komutan vardı, Metin Temel Paşa. Ona birileri diyor ki, 'Ben kazanırsam onun apoletlerini sökeceğim' Bunu söyleyen o komutan üzerinden Kandil'e mesaj veriyor. Biz orada tek bir sivilin kılına dahi zarar vermeden terör örgütünü temizledik"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Allah'ın izniyle bu ülkeden terör belasını tamamıyla yok edeceğiz. Bu ülkelerin analarını kimsenin ağlatmasına izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin anaları artık ağlamayacak." dedi.

Bakan Kaya, AK Parti Esenler İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Ardından Siirt İli Baykan İlçesi Narlıyurt Köyü Derneği'ne giden Kaya burada vatandaşlara hitap etti.

Kaya, 24 Haziran seçimlerinde tüm Siirtlilerden destek beklediklerini ifade ederek, 81 milyonun birlik beraberlik içerisinde geçmişten bugüne kadar yaşadığını söyledi.

Vatanın birliği, beraberliği için Çanakkale'de bedel ödendiğini dile getiren Kaya, "15 Temmuz gecesi tüm Türkiye Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara döküldü. Sizler Cumhurbaşkanımızın çağrısına ses verip İstanbul’da iradenize sahip çıktınız. Esenler Meydanı’ndaki demokrasi nöbetlerine ben de gelmiştim. Tüm Türkiye olarak 15 Temmuz’da büyük bir destanı birlikte yazmış bir milletiz. Çanakkale destanını okuyarak büyüdük, bizim çocuklarımız 15 Temmuz destanını yaşadı ve yarın evlatlarımızın evlatları 15 Temmuz destanını okuyarak büyüyecek." diye konuştu.

Kaya, 15 Temmuz gecesinde millet olarak birlik, beraberlik içinde olduklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gece bu ülkenin üzerinde oyun kuranların oyunlarını millet olarak bozduk. O gece biz bütün dünyaya ispat ettik ki biz bu ülkenin bayrağına, bu ülkenin ezanına, topraklarına karşı herhangi bir hain plan içerisinde bulunanlara bu millet canıyla kanıyla bedel ödeyerek bütün planları bozacaktır. Batı’nın şaşkınlıkla izlediği bir geceydi o gece. 15 Temmuz’da bir ders verdik, ardından 16 Nisan referandumu için milletimize geldik, vesayet odaklarını tamamen ortadan kaldıracak bu yeni sistemi sizlerin huzuruna getirdik. Batı bizim kampanyalarımıza engel oldu. Bana ve diğer bakanlarımıza yapılanları gördünüz. Bugün yine terör örgütünün uzantısı orada kampanya yapıyor, CHP yapıyor. Ama AK Parti’nin Avrupa’da seçim kampanyalarına izin verilmedi."

Avrupa'daki Türklerin ülkenin geleceğine sahip çıkacaklarını kaydeden Kaya, onların çok daha güçlü bir Türkiye için AK Parti'ye destek olacaklarını belirtti.

Kaya, Avrupa'daki Türklerin ülkedeki değişimi çok güzel bir şekilde gördüğünü anlatarak, "15 sene önce bu ülke neredeydi bugün nerede? Bunu sizler de görüyorsunuz. Bunu yeni nesillere de anlatmamız gerekiyor. Bugün buradan 400 bine yakın Suriyeli kardeşimiz Afrin'e geri döndü. Bugün o komutana laf atanlar bizim terörle mücadelemizden rahatsız olanlar. Mehmetçiğimiz Kandil’e doğru ilerliyor. Allah’ın izniyle bu ülkeden terör belasını tamamıyla yok edeceğiz. Bu ülkelerin analarını kimsenin ağlatmasına izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin anaları artık ağlamayacak." diye konuştu.

Bakan Kaya, dernek ziyaretinin ardından Esenler 595. Sokak'ta yaşayan Sivaslı Ali Kanbur ve Şerife Kanbur'u evinde ziyaret etti. Burada Kanbur çiftinin torunlarına derslerinde başarılı olmalarını dileyen Kaya, çocukların artık okumaları için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Ülkü İnce, Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret etti/Ek fotoğraflarÜlkü İnce, Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret etti/Ek fotoğraflar
Ülkü İnce, Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret ettiÜlkü İnce, Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

En Çok Okunan Haberler

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasının Luis Enrique olacağını iddia etti

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasının Luis Enrique olacağını iddia etti

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Şırnak'taki operasyonda PKK'nın sözde bölge sorumlusu Zinar Bagog kod adlı Zinar Avcı öldürüldü

Şırnak'taki operasyonda PKK'nın sözde bölge sorumlusu Zinar Bagog kod adlı Zinar Avcı öldürüldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

Bilal Erdoğan: Cesaretli liderimiz olmasaydı, Mehmetçiğimiz Kandil'e ilerliyor olamazdı

Bilal Erdoğan: Cesaretli liderimiz olmasaydı, Mehmetçiğimiz Kandil'e ilerliyor olamazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.