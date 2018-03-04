Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Raco belde merkezine dün sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı. Terör örgütleri şiddetli çatışmalardan sonra belde merkezinden çekilmeye başladı. Öğle saatlerinde kasaba tamamen teröristlerden arındırıldı. TSK ve ÖSO’nun Raco’ya girmesiyle birlikte YPG/PYD’li teröristlerin telsiz anonsları yaşanan paniği de gösterdi. Bir teröristin “Burası düşerse, Afrin’e kadar durduramazsınız” diye anons geçtiği duyuldu. Stratejik önem sahip Raco belde merkezinin alınmasıyla ele geçirilen belde merkezi sayısı 2 oldu. Böylece TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO mensupları, harekatın başından bu yana YPG/PKK-IŞİD’’in işgalindeki Afrin’de 2’si belde merkezi, 93’i köy, 6’sı köy altı yerleşim ve 21’i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 123 noktayı ele geçirdi.
"SAVAŞ YENİ BAŞLIYOR"
Raco stratejik öneminin yanısıra tarihi olarak da Türkiye için ayrı bir yere sahip. Dünyada son meydan savaşının yapıldığı yer olan Raco, 1. Dünya Savaşı sırasında 1918’de Osmanlı ordularının 7’nci Kolordu’suna ev sahipliği yaptı. Daha da önemlisi bu cephede İngilizler’in liderliğindeki İtilaf Devletleri’ne karşı verilen savaşta komutanlığı Mustafa Kemal Atatürk yapıyordu ve karargahı da Raco’daydı. Bu sırada Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Mütarekesi’ni ordulara bildirmişti. Bu mütareke gereği Türkiye’de bulunan Almanlar’ın ayrılmaları lazım geldiğinden 31 Ekim 1918 günü Mustafa Kemal Paşa Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’na atanmıştı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk, ordusundaki subayları toplayarak yapmış olduğu durum değerlendirmesinden sonra, Alman subaylarının; ‘Artık harp bitmiştir’ demelerine karşılık; “Onlar için harp bitmiş olabilir. Bizim için yeni başlıyor” cevabını verdikten sonra, “Harb-i Kebir (Büyük Savaş) bitmiştir, Harb-i Sagir (Küçük Savaş) başlayacaktır” dedi. İşte bu “Harb-i Sagir” bizzat Mustafa Kemal tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açıklanmış ve bunun “başında zabit bulunan küçük müfrezelerin oluşturduğu gerilla teşkilatının” adı olduğunu vurgulamıştı.
İŞTE SİVİL HASSASİYETİ
Raco’ya bağlı köylerin drone ile çekilen görüntüsü teröristlere yönelik bombardımanlarda TSK’nın uyguladığı sivil hassasiyetini de gözler önüne serdi. Günlerdir hem savaş uçakları hem de top atışlarıyla terör mevzileri tek tek imha edilirken sivillerin yaşadığı yerleşim birimlerine ise hiçbir zarar verilmediği görülüyor.
O BAYRAĞI İNDİRDİLER
Özel kuvvetler askerleriyle birlikte Raco’ya giren Özgür Suriye Ordusu üyelerinin ilk işi, Esad’ın YPG’ye yardım için buraya gönderdiği silahlı milisler tarafından Raco’ya asılan Suriye rejim bayrağını indirmek oldu.
TOROSLARA VİZE VERMEDİ
Çünkü tam 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün komutanlığını yaptığı 7 Ordu, Katma Meydan Savaşı ile ‘son meydan muharabesi’ne imza atarken Kurtuluş Savaşı’nın belki de ilk kıvılcımını yakmış oldu. 26 Ekim 1918 günü gerçekleşen Katma Meydan Muharebesinde, 7. Ordu; Arap - İngiliz Müttefik Kuvvetleri Kilis güneyinde savaştı. Meydan muharabesi Bafelyun Dağı’nın eteklerinde gerçekleşirken Mustafa Kemal’in karargahı ise Raco’da kurulmuştu. Amaç İngilizlerin Toroslara girmesini engellemekti. Tarihçilere göre eğer Katma Meydan Muharabesi kaybedilseydi İngilizler Torosları çok rahat geçip Anadolu’nun içine girecekti ve muharebeden 4 gün sonra imzalanacak olan Mondoros Ateşkes Anlaşması’yla da durum resmileşecekti.
Zaferden sonra Mustafa Kemal Paşa şöyle konuşur: “Bir hat tespit ettim ve sınırladım. Kuvvetlerime emir verdim ki; düşman bu hattın ilerisine geçmeyecek.” İşte bu muharebe ile Toros Geçitlerini düşmana tamamı ile kapatıldı. Geri çekiliş esnasında da Suriye dahilindeki şimendifer hatları ve yollar iyice tahrip edilmiş olduğundan İngilizlerin ileri kıtalarını süratle takviyesi imkanı ortadan kalktı. Ancak sahilden ilerliyebilirlerdi. Bu suretle Türk cephesi Halep’in 5 km. kuzeyinde istikrar bulmuş oldu. Bundan sonra da Mustafa Kemal Paşa’nın 7. Ordusu birçok taarruza uğramışsa da, bunların hepsini geri püskürtmeyi başardı.
HENDEK TAKTİĞİ
Raco’nun merkezinde PKK’lıların aynı Türkiye’nin güneydoğusundaki operasyonlarda olduğu gibi hendekler ve büyük siperler kazdıkları görüldü.
924 HEDEF 2516 TERÖRİST
Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD'e ait 924 hedefin hava harekatlarıyla imha edildiği açıklandı. Harekat kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 2516 PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedilen bilgilendirmede, teröristlerle girilen çatışmalarda bugüne kadar da 41 Mehmetçik’in şehit düştüğü, 199 askerin yaralandığı bildirildi. Bilgilendirmede, yaralanan 63 askerin ise tedavilerinin tamamlandığı ve görevlerine döndükleri ifade edildi.
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