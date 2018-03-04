Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Raco belde merkezine dün sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı. Terör örgütleri şiddetli çatışmalardan sonra belde merkezinden çekilmeye başladı. Öğle saatlerinde kasaba tamamen teröristlerden arındırıldı. TSK ve ÖSO’nun Raco’ya girmesiyle birlikte YPG/PYD’li teröristlerin telsiz anonsları yaşanan paniği de gösterdi. Bir teröristin “Burası düşerse, Afrin’e kadar durduramazsınız” diye anons geçtiği duyuldu. Stratejik önem sahip Raco belde merkezinin alınmasıyla ele geçirilen belde merkezi sayısı 2 oldu. Böylece TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO mensupları, harekatın başından bu yana YPG/PKK-IŞİD’’in işgalindeki Afrin’de 2’si belde merkezi, 93’i köy, 6’sı köy altı yerleşim ve 21’i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 123 noktayı ele geçirdi. "SAVAŞ YENİ BAŞLIYOR" Raco stratejik öneminin yanısıra tarihi olarak da Türkiye için ayrı bir yere sahip. Dünyada son meydan savaşının yapıldığı yer olan Raco, 1. Dünya Savaşı sırasında 1918’de Osmanlı ordularının 7’nci Kolordu’suna ev sahipliği yaptı. Daha da önemlisi bu cephede İngilizler’in liderliğindeki İtilaf Devletleri’ne karşı verilen savaşta komutanlığı Mustafa Kemal Atatürk yapıyordu ve karargahı da Raco’daydı. Bu sırada Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Mütarekesi’ni ordulara bildirmişti. Bu mütareke gereği Türkiye’de bulunan Almanlar’ın ayrılmaları lazım geldiğinden 31 Ekim 1918 günü Mustafa Kemal Paşa Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’na atanmıştı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk, ordusundaki subayları toplayarak yapmış olduğu durum değerlendirmesinden sonra, Alman subaylarının; ‘Artık harp bitmiştir’ demelerine karşılık; “Onlar için harp bitmiş olabilir. Bizim için yeni başlıyor” cevabını verdikten sonra, “Harb-i Kebir (Büyük Savaş) bitmiştir, Harb-i Sagir (Küçük Savaş) başlayacaktır” dedi. İşte bu “Harb-i Sagir” bizzat Mustafa Kemal tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açıklanmış ve bunun “başında zabit bulunan küçük müfrezelerin oluşturduğu gerilla teşkilatının” adı olduğunu vurgulamıştı.

İŞTE SİVİL HASSASİYETİ Raco’ya bağlı köylerin drone ile çekilen görüntüsü teröristlere yönelik bombardımanlarda TSK’nın uyguladığı sivil hassasiyetini de gözler önüne serdi. Günlerdir hem savaş uçakları hem de top atışlarıyla terör mevzileri tek tek imha edilirken sivillerin yaşadığı yerleşim birimlerine ise hiçbir zarar verilmediği görülüyor. O BAYRAĞI İNDİRDİLER Özel kuvvetler askerleriyle birlikte Raco’ya giren Özgür Suriye Ordusu üyelerinin ilk işi, Esad’ın YPG’ye yardım için buraya gönderdiği silahlı milisler tarafından Raco’ya asılan Suriye rejim bayrağını indirmek oldu. TOROSLARA VİZE VERMEDİ Çünkü tam 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün komutanlığını yaptığı 7 Ordu, Katma Meydan Savaşı ile ‘son meydan muharabesi’ne imza atarken Kurtuluş Savaşı’nın belki de ilk kıvılcımını yakmış oldu. 26 Ekim 1918 günü gerçekleşen Katma Meydan Muharebesinde, 7. Ordu; Arap - İngiliz Müttefik Kuvvetleri Kilis güneyinde savaştı. Meydan muharabesi Bafelyun Dağı’nın eteklerinde gerçekleşirken Mustafa Kemal’in karargahı ise Raco’da kurulmuştu. Amaç İngilizlerin Toroslara girmesini engellemekti. Tarihçilere göre eğer Katma Meydan Muharabesi kaybedilseydi İngilizler Torosları çok rahat geçip Anadolu’nun içine girecekti ve muharebeden 4 gün sonra imzalanacak olan Mondoros Ateşkes Anlaşması’yla da durum resmileşecekti.