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Mehmetçik 2 bin 400 rakımda üs kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon kapsamında 2 bin 400 rakımdaki Balkaya Dağları'na makara ve halat yardımıyla malzeme taşıyarak yeni üs oluşturuyor - Mehmetçik, bölgede teröristlerce tuzaklanan patlayıcıyı imha etti

HAKKARİ (AA) - Mehmetçik, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon kapsamında 2 bin 400 rakımdaki Balkaya Dağları'na makara ve halat yardımıyla malzeme taşıyarak yeni üs kuruyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığınca 23 Mart'ta başlatılan operasyon kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Mehmetçik, Şemdinli ilçesinin Irak sınırında 2 bin 400 rakımdaki Balkaya Dağları'na makara ve halat yardımıyla malzeme taşıyarak yeni üs oluşturuyor.

Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlerce tuzaklanan basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit etti.

Patlayıcı, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından yerinde imha edildi.

Söz konusu bölgede şimdiye kadar teröristlerce tuzaklanan 14 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 125 metre uzunluğunda, yer yer 3 metre yüksekliğinde ve bir metre genişliğinde mağara ile yaklaşık iki ton yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bu arada, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik 10 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyon ile 19 Mart'ta Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Altın ve Şen Tepe bölgesinde başlatılan operasyonlar da kararlılıkla sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balkaya Dağları Hakkari Şemdinli terör operasyonu Üs

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