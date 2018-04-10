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Mehmetçik Afrin’de ekmek dağıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 20:31 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlediği Afrin’de Mehmetçik halka ekmek dağıttı.Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin ve Cenderis’te hayat normale dönmeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlediği Afrin’de Mehmetçik halka ekmek dağıttı.
Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin ve Cenderis’te hayat normale dönmeye devam ediyor. Türkiye hem insanı ihtiyaçlar hem de sağlık alanında Suriyelilere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Türk Kızılayı, AFAD ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, çocuk, yaşlı demeden titizlikle Cenderis halkının sağlık kontrolleriyle ilgilenirken, Mehmetçik ise halka ekmek dağıttı. TSK’nın paylaştığı görüntülerde uzun kuyruklara giren genç yaşlı çocukların yüzündeki mutluluk görülmeye değer. Ekmek alan bir çocuğun sevinçle babasına koşması ise duygulandırdı.

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