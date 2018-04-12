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Mehmetçik Afrin'de yaraları sarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

Mehmetçik, Afrin kırsalında oluşturduğu kliniklerle halkın sağlık ihtiyacını karşılıyor - Ağır ve kronik hastaların Türkiye'ye sevk edildiği bölgede Mehmetçik, hastaları haftanın 7 günü muayene edip ilaç veriyor

AFRİN (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin kırsalında oluşturduğu kliniklerle halka sağlık hizmeti veriyor.

Afrin'de Mehmetçik, halkın güvenliğini sağlayıp mayın ve patlayıcıları imha faaliyetlerini sürdürürken, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bölgedeki hastanelerin faaliyette olmaması nedeniyle birkaç noktada klinik açan Mehmetçik, ağır ve kronik hastaları ambulanslarla Türkiye'ye sevk ederken, diğer hastaları da muayene edip ilaç tedavisi uyguluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Sağlık Bakanlığı desteğiyle açılan sağlık merkezlerinden biri olan Cinderes kırsalındaki sağlık merkezi, günde yaklaşık 60-70 hastaya hizmet veriyor.

Biri doktor 5 kişilik ekiple hizmet verilen merkezde, halka ilaç tedavisi uygulanıyor. Bazı günler genel sağlık taramasının da yapıldığı bölgede haftanın 7 günü sağlık hizmeti veriliyor.

- "Türkiye'ye dönmeme izin vermediler"

Çocuğunu doktora getiren Muhammed Abdi, kızının kulağının ağrıması nedeniyle sağlık merkezine geldiklerini söyledi.

Türkiye'deyken hayatının güzelleşmeye başladığını belirten Abdi, "Ben yaklaşık 6 sene önce Türkiye'ye kaçmıştım. Sonra 2 sene önce bayram ziyareti için buraya geldim. Ancak YPG Türk tanıtma kartıma ve Suriye kimliğime el koydu. Yeniden Türkiye'ye gitmeme izin vermedi. Ben de mecburen onlarla yaşamak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Abdi, Türk askerinin yemek dağıttığını ve tedavileri gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Torununu soğuk algınlığı nedeniyle sağlık merkezine gelen 67 yaşındaki Meryem Omman da ayaklarına kadar doktor getiren Türkiye'ye teşekkür etti.

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