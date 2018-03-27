Mehmetçik arazide terörist avında

Mehmetçik, bölücü terör örgütü PKK’nın kökünü kazımak için engebeli, dağlık bölgelere aldırış etmeden operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.
Bölücü terör örgütü PKK’ya geçit vermemek için gece gündüz demeden yurdun dört bir yanında görevde olan Mehmetçik, bu kapsamda arama-tarama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Balkaya Dağı’nın engebeli arazisinde terörist izi süren Mehmetçik, bölücü hainlere göz açtırmıyor. TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden operasyonlara ilişkin paylaştığı bir video, Mehmetçiğin zorlu çalışma şartlarını gözler önüne serdi.
Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Son dakika! NATO Rus diplomatların akreditasyonunu iptal etti
İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı
Makam odasına yatak yorgan serdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Sahilde aşka geldi
Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu
Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı
Okuyucu Yorumları 0 yorum