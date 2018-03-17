Mehmetçik için 400 bin TL topladılar

Erzincan’ın İliç İlçesinde başlatılan "Malımızla Canımızla Bizde Buradayız" adlı kampanya ile milli ve yerli silah üretimine destek olmak için 400 bin Türk Lirası toplandı. . Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatına destek olmak ve şehitleri anmak için Erzincan’ın İliç İlçesinde kampanya başlatılıp yürüyüş düzenlendi. Yusuf Ziya Demir Camisinden başlayıp İliç Kaymakamlığının önüne kadar tekbir sesleri ile yürüyen yüzlerce kişi her zaman devletin ve milletin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. İş yerlerine ve caddelere asılan bayrakların yanı sıra ellerdeki bayraklarla İliç’i kırmızı beyaza bürüyen halk yürüyüşün ardından ellerini semaya açarak şehit ve gazileri dualarla andı. Düzenlenen yürüyüşe İliç Kaymakamı ve İliç Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Örnek, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun, İl AK Parti İlçe başkanı Mustafa Gürbüz ile vatandaşlar katıldı.

İliç Kaymakamlık binası önüne kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından vatandaşlara hitap eden Kaymakam Örnek "Çanakkale’de biz yedi düvele karşı canımızla malımızla, kurşunumuzun bittiği yerde vücudumuzu siper ederek mücadele ettik. Destanlar yazdık. Yedi düvele karşı vatanımızı, devletimizi koruduk. Böyle bir günde tüm şehitlerimizi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanları ve bugün de Afrin’de ki şehitlerimizi Rahmet ile anıyoruz. Bizim farklı değerlerimiz var. Gözü yaşlı mazlum nerede olursa biz oradayız. Biz Filistin’deyiz, biz Afrin’de ki kardeşlerimiz katledilirken burada oturamadığımız için oradayız. Biz dünyaya adalet ile hükmetmiş milletiz. Belirli bir değere sahip devletin temsilcisiyiz. Bu değere sahip İliçli hemşerilerimizle toplandık. İliçli Hemşerilerim Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de başlatmış olduğu Zeytin Dalı Operasyonuna destek olmak için bize geldiler. Ne gerekirse yapalım dediler. Sefer emri varsa birlikte gidelim dediler. Cumhurbaşkanımız "sefer emri olursa önce ben sonra siz" demişti. Bende diyorum ki eğer bir sefer emri olursa önce ben gideceğim sonra siz geleceksiniz. "Malımızla Canımızla Bizde Buradayız" kampanyamıza çok büyük bir katılım oldu. Hiç kimsenin beklemediği bir yere ulaştık. 400 bin TL tutarında para Afrin’de kullanılan milli ve yerli silah kullanımında ve orada mücadele eden kahramanlarımıza milli ve yerli silah yapımında kullanılmak üzere İliçli hemşerilerimizce toplandı. Daha dün bir çöp kibritini bile üretemeyen Türkiye şimdi yüzde 80 seviyelerde yerli ve milli üretim seviyesine geldik. İHA istedik SİHA istedik vermediler. Bizim tanklarımızı yapmamakla bizi tehdit ettiler. Ama Cumhurbaşkanımız ne dedi ‘Biz hiç kimsenin bir şeyine muhtaç değiliz. Gerekirse herşeyi kendimiz yaparız." İHA’mızı da yaptık. SİHA’mızı da yaptık. Bayrağımızı en yüksek yerlerde dalgalandırdık. Gelecekte de dalgalandıracağız.” dedi. Konuşmanın ardından Mehmetçik için dua eden İlçe halkı hep birlikte İstiklal Marşı’nı okuyup etkinliği sonlandırdı.