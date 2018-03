Mehmetçik için alınan kurbanlıklar yola çıktı

Çorum’un Bayat ilçesinde düzenlenen kampanya çerçevesinde Zeytin Dalı operasyonunda görev alan Mehmetçikler için alınan 12 kurbanlık dualarla Afrin’e gönderildi.

İlçe meydanında düzenlenen törende konuşan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçe halkının Mehmetçiğe gösterdiği sevgi karşısında duygulanmamanın elde olmadığını belirterek, “İlkokula giden bir öğrenci diyor ki, bir lira simit param helal olsun Türk ordusuna. Anam, benim bacım diyor ki, benim çift küpem var helal olsun Türk Ordusuna. Benim gencim diyor ki, ben şehit olmak için geldim bu aleme, ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum. Allah’a bin kere şükürler olsun” dedi.

Hiç kimsenin Türk ordusunu yenemeyeceğini, bu milleti yıkamayacağını ve vatanı bölmeyeceğini dile getiren Başkan Ünlü, “Bugün Bayat halkı devletinin yanında. Türk Milleti askerinden ayrı olamaz, askerde Türk Milletinden ayrı olamaz dediniz. Bu kampanya için hepiniz destek verdiniz. Çorum’da Bayat tek ilçe, bunu gururla övünerek söylüyorum. Her ilçemizden katkı sağlanıyor, Şükürler olsun en fazla katkıyı bizim ilçemiz sağladı. Sizlere bu yüzden ne kadar teşekkür etsek azdır. Cumhurbaşkanımız millete güvenerek bu yola çıktı, yola çıkarkende dedi ki benim şanlı bayrağımı kimse göklerden indiremez. Onun içinde dedi ki tek bayrak diyoruz. Benim bu milletimi kimse sindiremez onun içinde dedik ki tek Millet diyoruz. Bu vatan toprağında hiç kimsenin gözü olamaz onun içinde dedik ki tek vatan diyoruz. Türkiye Cumhuriyetinden başka hükümetimiz olamaz onun içinde dedik ki tek devlet diyoruz. Bunu hem vesayetçilere dedik, hem dışardan bu millet yok olsun, başının öne eğilsin diye gözleyen zavallılara dedik. Bununda en güzel örneğini Afrin’de Türk Ordumuz kazanmış olduğu zaferle göstermiş olduk” şeklinde konuştu.

Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak ise, geçtiğimiz günlerde sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, öğrencilerimiz, çiftçilerimiz kısacası her kesimden vatandaşımız Zeytin Dalı harekâtında görev yapan yiğit askerlerimize manevi destek olmak adına bir şeyler yapmak istediklerini bildirdiklerini anlatarak, “Bizler devletimizin maddi gücünün elhamdülillah yerinde olduğunu, askerimize devletimiz tarafından her türlü imkânların seferber edildiğini sizlerden dua beklediğimizi belirtmiştik. Bugün tüm Bayat halkı olarak karınca misali saflarımızı belli etmek adına askerimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek, fiziki olarak olamasak da kalplerimizin bir attığını bir nebzede olsa onlara hissettirmek için buradayız. Bu süreçte yüreğimizin bam teline dokunan birkaç noktadan bahsetmek isterim. Bir öğrencimiz benimde katkım olsun diyerek verdiği paranın üzerine simit param asker abi, sana helal olsun yazmış. İşte bu bizim ne kadar vatansever bir millet olduğumuzu askerimize duyduğumuz itimadın en büyük sembolüdür. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Seni ve seni yetiştirenleri alnından öpüyorum çocuk. Bir diğeri hayvancılıkla uğraşan bir çiftçimiz kaymakamlığımızın önüne gelip 10 tane koyunum askerime helal olsun diyerek bırakıp gitmiştir. Rabbim senden de razı olsun. Daha nice hikâyelerimiz oluştu bu organizasyonumuz içinde. Kampanya kapsamında toplanan yardımlarla alınan 12 büyükbaş hayvan Afrinde görev yapan askerlerimize dağıtılmak üzere Kilis Valiliğine teslim edilecektir” ifadelerini kullandı.

Bayat ilçesinde öğrenim gören öğrencilerin yazmış olduğu 400 adet mektup başta Afrin olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere postaya verilirken, karşılığında karakol komutanlıklarından cevaben gelen mektuplar öğrencilere tarafından programda okundu.

Uğurlama töreni öncesinde bir küçükbaş hayvan kesilerek İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Bu sırada öğrenciler askerler tarafından çiçek ve baklava ikram etti.