Mehmetçik için kan bağışı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde Atatürk Ortaokulu, Türk Kızılayı’nın “Mehmetçik İçin Kan Veriyoruz” kampanyasına destekte bulundu.

Afrin’de düzenlenen sınır ötesi operasyonuna katılan askerlere yönelik olarak moral amacıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında Atatürk Ortaokulu’ndan destek geldi. Atatürk Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenci velileri ve öğretmenler Mehmetçik için kan bağışında bulundu.

Atatürk Ortaokul Müdürü Hasan Kaya, “Rabb’im, ülkemizi karada, havada, denizde, her zaman ve her şartta koruyan Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Rabb’im onları tüm hain saldırılardan korusun. Bizler, ülkemize yönelen hain saldırıları canlarını hiçe sayarak engelleyen Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için burada kan bağışında bulunuyoruz ”dedi.

Eğitim camiasının duyarlılığına teşekkür eden Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanı Osman Genç, “Bugünler milletimiz için birlik ve beraberlik günleridir. Afrin’de milleti için kanlarını dökenlere öğretmenlerimiz velilerimiz kanlarını bağışlıyor. Biz böyle dayanışma içinde oldukça kimse bizi yenemez. İnşallah bu sıkıntıları da hep birlikte aşarak ülke ve millet olarak büyük Türkiye hayalini gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.