HABER

Mehmetçik için kan bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:38 | Son Güncelleme

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde Atatürk Ortaokulu, Türk Kızılayı’nın “Mehmetçik İçin Kan Veriyoruz” kampanyasına destekte bulundu.Afrin’de düzenlenen sınır ötesi operasyonuna katılan askerlere yönelik olarak moral amacıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında Atatürk Ortaokulu’ndan destek geldi.

Mehmetçik için kan bağışı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde Atatürk Ortaokulu, Türk Kızılayı’nın “Mehmetçik İçin Kan Veriyoruz” kampanyasına destekte bulundu.
Afrin’de düzenlenen sınır ötesi operasyonuna katılan askerlere yönelik olarak moral amacıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında Atatürk Ortaokulu’ndan destek geldi. Atatürk Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenci velileri ve öğretmenler Mehmetçik için kan bağışında bulundu.
Atatürk Ortaokul Müdürü Hasan Kaya, “Rabb’im, ülkemizi karada, havada, denizde, her zaman ve her şartta koruyan Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Rabb’im onları tüm hain saldırılardan korusun. Bizler, ülkemize yönelen hain saldırıları canlarını hiçe sayarak engelleyen Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için burada kan bağışında bulunuyoruz ”dedi.
Eğitim camiasının duyarlılığına teşekkür eden Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanı Osman Genç, “Bugünler milletimiz için birlik ve beraberlik günleridir. Afrin’de milleti için kanlarını dökenlere öğretmenlerimiz velilerimiz kanlarını bağışlıyor. Biz böyle dayanışma içinde oldukça kimse bizi yenemez. İnşallah bu sıkıntıları da hep birlikte aşarak ülke ve millet olarak büyük Türkiye hayalini gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Mehmetçik için kan bağışı

Mehmetçik için kan bağışı

Mehmetçik için kan bağışı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olurABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur
Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildi

İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildi

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel döviz kurları

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Sarıyer'de esrarengiz olay! Taksicinin dikkati ortaya çıkardı

Sarıyer'de esrarengiz olay! Taksicinin dikkati ortaya çıkardı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Günlük burç yorumları 15 Mart Çarşamba - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları 15 Mart Çarşamba - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.