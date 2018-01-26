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Mehmetçik için kurban kestiler

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 17:42 | Son Güncelleme 32 dakika önce

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Talas ilçesinde mahalle muhtarlarının düzenlediği etkinlikte, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla 1. Komando Tugayı önünde kurban kesildi.

Talas ilçesine bağlı muhtarlıkların ortaklaşa düzenlediği etkinlikte yaklaşık bin kişi, 1. Komando Tugayı'nın bulunduğu General Vecihi Akın Kışlası önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları olan kalabalık grup 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak tekbir getirdi. Ardından Mushin Doğan askerler için şiir okudu. Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Talas İlçesi Han Mahallesi Muhtarı Yakup Doğrusöz, "Burada aziz şehitlerimiz için kurban keseceğiz. Kahraman şanlı askerimiz için kurbanlar kesip, dualar edeceğiz. Talas ilçesinin mahalleleri burada olacak. Yaklaşık 30 civarında kurban keseceğiz. Kurbanlarımızı kestikten sonra ordumuza vereceğiz" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan ise "Bugün millet olmanın örneğini görüyoruz. Burada mahalle muhtarlarımızın öncülüğünde halkımızla beraber askerimize sahip çıkmak için buradayız. Kendileri bugün Mehmetçiklerimiz kurban kesecekler. Çünkü Mehmetçiklerimiz vatanı müdafaa için sınır ötesinde bulunuyor. Bununla ilgili de çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Millet olarak yanlarında olduğumuzu göstermek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalardan sonra kışla önüne getirilen kurbanlık koyunlar kesildi.

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