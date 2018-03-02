Mehmetçik için sürü bağışladılar

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere destek amaçlı vatandaşların verdiği 91 adet küçükbaş koyun, 1 boğa ve bin 8 koli yumurta, Hatay’ın Hassa ilçesine gönderildi.

Merkez Haseki Camisi önünde düzenlenen program, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından yapılan dua ile başladı. Törene; İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı Suphi Daştan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Özil, Garnizon Komutanı Nusret Bayram, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen törende Kaymakam Alp Eren Yılmaz, "Bugün Afrin’deki kahramanlarımıza Akdağmadeni’ndeki kahramanlarımız yüreklerinden kopan kurbanlarının bir parçasını gönderiyorlar. İlçemiz halkı tarafından kahramanlarımıza destek amaçlı toplanan 91 adet küçükbaş koyun-keçi, 1 boğa ve bin 8 koli yumurtayı Afrin’de vatanın selameti için kahramanca savaşan askerlerimize gönderiyoruz. Bugün 8 şehit verdik, Allah rahmet eylesin. İnşallah daha fazla şehit vermeden bu operasyonu başarı ile tamamlayıp Türk askeri yurduna dönecektir. Devlet, millet iş birliğinin en güzel örneğini yaşıyoruz. Daha fazla katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız olacaktır. Halkımız dualarını esirgemesinler. Bu devlet millet için var, biz de her zaman devletimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan ise, "Yozgat’ın en fazla şehit veren ilçesiyiz. Vatan, millet, din uğruna Akdağmadeni halkı duyarlıdır. Allah hepsinden razı olsun. Halkımız Afrin’deki mücadelede kıymetli askerlerimize, polislerimize ufak da olsa bir yardımda bulunma gayreti içerisinde oldular. Biz onlar için ne yapsak azdır. Şuna inanıyorum ki Akdağmadeni halkı tek vücut olarak dualarını hiç esirgemiyor" diye konuştu.

Yapılan dua sonrası araçlar Hatay’ın Hassa ilçesine gitmek üzere yola çıktı.