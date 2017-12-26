HABER

Mehmetçik 'Küçük Kandil'in zirvesine üs kurdu!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 12:37 | Son Güncelleme 52 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Kato Dağı bölgesinde operasyonlar devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerin 'Küçük Kandil' olarak adlandırdıkları ve 'girilemez' denilen bölgede, dağın zirvesine üs kurdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan ve Irak'a sıfır noktada yer alan İncebel Dağları Kato bölgesinde 19 Nisan tarihinde başlatılan operasyonlar 250 gününü doldurdu. Terörü Kato'dan tamamen temizleyen Mehmetçik, dağın zirvesine üs kurdu.

TERÖRİSTLERİN GEÇİŞ NOKTASIYDI

İHA'nın haberine göre, teröristlerin Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye geçişlerine izin vermemek ve yıllardır örgütün kampı olarak kullanılan Kato Dağı'nda 250 gün önce başlayan operasyonlar ağır kış şartlarına rağmen aralıksız devam ediyor.

Teröristlere büyük zayiatların verildiği Kato Dağı operasyonuna katılan Mehmetçik hem teröristlerle, hem de ağır kış şartlarıyla mücadele ediyor. 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komanda Alay Komutanlığı tarafından İncebel Dağları - Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinden beri icra edilen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu çetin kış şartlarına rağmen aralıksız devam ederken, Mehmetçik tarafından Kato'nun zirvesine üs yapılıyor. Operasyona katılan asker ve güvenlik korucuları Kato Dağı'nı teröristlerden temizleyerek onlarca mağara ve sığınak ile birlikte örgütün çok sayıda mühimmatını da imha etti.

'KÜÇÜK KANDİL' OLARAK ADLANDIRILIYORDU

Teröristlerin Türkiye'deki küçük 'Kandil' olarak nitelendirdiği ve girilmez denilerek yıllarca üs olarak kullandığı Kato Dağı operasyonu kapsamında bulunan sığınak ve mağaralarda terör örgütünün en büyük mühimmat depoları tespit edilerek birer birer imha edildi. Kato Dağı'nı teröristlerden temizleyen Mehmetçik ve güvenlik korucuları, dağın zirvesi ve önemli geçiş noktalarında konuşlanırken, teröristlerin bir daha bölgeyi kullanmaması için karakollar inşa edilmeye başlanmıştı. Kato Dağı'nın belirli bölgelerinde güvenlik noktaları oluşturulurken, zirvede ise bütün güvenlik noktalarıyla irtibatlı üs kuruldu. Üs inşaatı devam ederken bölgedeki asker ve güvenlik korucuları geçici olarak kurulan çadırlarda barınıyor. Kato'nun güvenliğini sağlayan Mehmetçik, gece gündüz bölgeyi gözetleyerek teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki kamplardan Türkiye'ye girişlerini önlüyor.

AĞIR KIŞ ŞARTLARI ENGEL OLAMIYOR

2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda etkili olan kar yer yer 1 metreye kadar ulaştı. Ağır kış şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, teröristlere geçit vermiyor. Tipi ve fırtınanın eksik olmadığı Kato Dağı'nda tüm olumsuzluklara rağmen operasyonlar devam ediyor. 250 gün önce başlatılan operasyonlar hız kesmeden sürerken, Mehmetçik tarafından yapılan üs inşaatı da devam ediyor. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
terörist şırnak mehmetçik Kato Dağı

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
iyi de bu söylenen yer zaten Türkiye Cumhuriyeti toprağı.Askerin oraya üs kurması falan olması gereken bir şey.Bunu yapmak doğal olarak görevi kahramanlık değildir.Kahramanlık Suriye'de Süleyman şah türbesine sahip çıkmaktı,dinamitle patlatıp mezarı da kaçırmak değil.Ya da başına amerikan askeri çuval geçirmeye çalışırken karşılık verseydin kahraman olurdun.Bu ne pkk senin vatanında yer işgal etmiş sen de onu kurtarmışsın.Bu mu Türk ordusu?Şu anda subayların her an sıra bana da gelecek mi korkusu var ordumuzu bu duruma düşürenlerin Allah belasını versin
@enteresan_adam Evet ordumuzu bu duruma düşüren feto ve onun gibilerinin belasını versin.Fetöye satılmış amerikan uşakları olan subay bozuntuları korksun.Yıllardır mücadeleyi akamete uğratanlar onlardı.Bir tane vatan sevdalısı subayın tırnağı bile etmez, amerikaya finoluk yapan hainlerin tamamı.Bir yerden tutmuşsunuz sandığın dibinden nara atıyorsununuz.hain fetö ve pkkya hiç bir laf etmiyorsunuz.
Kürt halkının toprakları bütün insanlara ve insanım diyen herkese açıktır,burda haber olacak bir şey yok.ayrıca sanki yeni bir kıta keşfedilmiş gibi habere servis edilmiş,orası Türkiyenin kara sınırları,burda ammaç sadece ırkçı ve kinci dinci bir kesimin egolarının tatmini haberciğidir. Allah kimseyi ırkçı ve kinci dinci hastalığına yakalatmasın,bu zihinliler insanlığın baş düşmanı olurken tolumlumların bir numaralı bölücüleridir,yani toplumları bölen bu ırkçı ve kinci dincilerdir.
@bclaen Kürt halkının toprakları ne demek???? sen Hangi ülkede yaşıyorsun.. T.C sınırları dahili TÜRK toprağıdır.. bölünemez başka isimlerle adlandırılamaz.. Dincilerle ne derdin vardır bilinmez ama asıl derdinin bölücülük olduğu belli..Kime hizmet ettiğin belli. sizin gibilere bu memlekette yer yok..DEFOLUN.....
@bclaen orası Türk Milletinin toprağıdır sonsuza kadar da öyle kalacaktır.en büyük ırkçılığa da sen yakalanmışsın galiba.Türkler hiç bir zaman ırkçı olmadı sadece vatansever oldular.ama kürtler yahudilerden bile daha ırkçı oldular.gerçi bu bizi ilgilendirmez.gereğini yaparız
bunca zamandır ses çıkarmayan operasyon yaptırmayan iktidar gitti yeni iktidar geldide Allahtan operasyon izni verdi buralara operasyon yapılıyor. Kendi toprağımızı bırakmışız teröristlere şimdi geri almışız bari bununla övünmeyelim. Allah oradaki askerimizin polisimizin yar ve yardımcısı olsun adamlar siyasetçiler yüzünden işini yapamaz oldu ilerle emir gelsin geri dön çocuk oyuncağına çevirdiler.
adam hala hayal pesinde kurd toprakları hayali olmayan hicbir zaman kurulmamışhayali cizgilerle yaratılmaya calışıldığının hala farkında değil anlaşılan yeni poarasyon bu tiplere yapılması gerektiğinin ilk adımları olmalıdır.
askerimiz karlı ve fırtınalı dağ başlarında üs kurmasına karşıyım.askerimizi 100 sene evvel sarıkamıştaki dağlarda donduğu gibi dondurmak mı istiyonuz. buralara pkk yerleşirse yerleşin.nasıl olsa kuş konmaz kevan geçmez yerler.
Yazık demek oluyrki,vatanımzı bu çapulcu gurubu tarafından yıllarca kan ağlatıldı,ve bu günde orada olduğumuz için seviniyoruz
Diğer Haberler
Ankara’ya yürümek isteyen işçilere müdahale: Sendika başkanı da dahil 33 gözaltı

Ankara’ya yürümek isteyen işçilere müdahale: Sendika başkanı da dahil 33 gözaltı

Diyarbakır'da Bitcoin operasyonu! Evde fabrika kadar elektrik tüketilince...

Diyarbakır'da Bitcoin operasyonu! Evde fabrika kadar elektrik tüketilince...

Adil Öksüz operasyonu! Darbe girişiminden 4 ay önce...

Adil Öksüz operasyonu! Darbe girişiminden 4 ay önce...

Kocasının ortağına böyle saldırdı! Korkudan kimse yaklaşamadı...

Kocasının ortağına böyle saldırdı! Korkudan kimse yaklaşamadı...

Son dakika! Savcılık, Tuzla'da paniğe neden olan koku ile ilgili soruşturma başlattı

Son dakika! Savcılık, Tuzla'da paniğe neden olan koku ile ilgili soruşturma başlattı

Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu

Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.