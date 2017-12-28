Mehmetçik Kut'ül Amare ne zaman başlıyor belli oldu! İşte yeni fragman (Kut'ül-Amare Kuşatması nedir, nasıl başladı?)

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 09:26 |5 saat önce

Mehmetçik Kut'ül Amare ne zaman başlıyor belli oldu. Diriliş Ertuğrul yapımcısı Mehmet Bozdağ, dün akşam yaptığı paylaşımla merakla beklenen dizinin ne zaman başlayacağını açıkladı. Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi yeni fragmanı da dün akşam yayınlandı. "Mehmetçik Kut'ül Amare"de daha yakın tarihi ele alacaklarını ifade eden Bozdağ, 2 yıldır en ince detaylarına kadar çalışıldı. Peki Mehmetçik Kut'ül Amare ne zaman başlıyor? Kut'ül Amare nedir? İşte Mehmetçik Kut'ül Amare yeni fragmanı...

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Osmanlı'nın İngilizlere karşı elde ettiği büyük zaferin anlatılacağı "Mehmetçik Kut'ül Amare" adlı dizi için hazırlıkların tamamlandığını, dizinin ocak ayında izleyiciyle buluşacağını duyurdu. Heyecanla beklenen Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi yeni fragmanı dün akşam yayınlandı ve dizinin ne zaman ekranlara geleceği belli oldu. Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi 18 Ocak'ta TRT 1'de başlıyor. İşte Mehmetçik Kut'ül Amare yeni fragmanı... MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE DİZİSİ YAPIM SÜRECİ Mehmet Bozdağ, Selçuklu Belediyesince düzenlenen "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Diriliş Ertuğrul dizisi devam ederken yeni bir proje hazırlığında olduklarını belirten Mehmet Bozdağ, "Yaklaşık 2 yıldır gece-gündüz, 'Mehmetçik Kut'ül Amare' projesini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Mehmetçik Kut'ül Amare, nasip olursa ocak ayı içerisinde TRT'de yayında olacak. İzleyicinin bugüne kadar görmediği büyüklükte bir prodüksiyon izleyeceğiz." dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisiyle Osmanlı'nın kuruluş sürecini anlattıklarını, "Mehmetçik Kut'ül Amare"de daha yakın tarihi ele alacaklarını ifade eden Bozdağ, "Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'dan yola çıkan kahramanların, çölün kızgın kumlarına yazdığı destanı anlatmaya çalışacağız. İnşallah kahraman Mehmetçik'e layık bir proje çıkarmış oluruz." ifadelerini kullandı. Her detayı ince ince işlenmiş Mehmetçik Kut'ül Amare'nin Türkiye'nin en büyük film platolarından birinde çekileceğini anlatan Bozdağ, "Kut'ül Amare şehrini yeniden kurduk. Dizi için binlerce çadır, tüfek, silah ve mühimmat üretildi. 60-70 kişilik sanat ekibi projenin hayata geçirilmesi için 2 yıldır en ince detaylarıyla çalıştı." diye konuştu. Yapımcı ve senarist Bozdağ, dizinin hazırlık sürecinde her bölümü için ciddi hazırlık yapılan Diriliş Ertuğrul'un da devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Oyuncu kadromuz aşağı yukarı 6 aydır gece-gündüz eğitim alıyor. Oyuncularımız Türkiye'nin en iyi askerleri tarafından eğitildi. At binmeden askeri eğitime kadar 19'uncu yüzyılda askerler hangi eğitimi aldıysa oyuncularımız da o eğitimi aldı. Aynı zamanda oyuncu kadrosu, askerimiz çölde hangi sıkıntıyı çektiyse onu da aynen tatbik etti. Diriliş kadar sevilecek mi göreceğiz."

KİMLER OYNUYOR? Osmanlı'nın 1916'da İngilizleri bozguna uğrattığı büyük zafer olarak kayıtlara geçen Kut'ül Amare Kuşatması'nın anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda, Serdar Gökhan, Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz ve İlker Aksum gibi isimlerin yer alacağını aktaran Bozdağ, dizinin İstanbul'da çekileceği bilgisini de verdi. KUT'ÜL AMARE KUŞATMASI NEDİR, NE ZAMAN, NİÇİN BAŞLADI? Kût'ül-Amâre Kuşatması I. Dünya Savaşı'nın Irak Cephesi'nde, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiş bir kuşatma muharebesidir. 8.000 askerden oluşan İngiliz-Hint garnizonu Bağdat'ın 160 kilometre güneyinde Kut kasabasında Osmanlı ordusu tarafından kuşatılır. 1915 yılında bu kasabanın nüfusu 6.500 civarıdır. 29 Nisan 1916'da garnizonun teslim olmasını takiben kuşatma esnasında sağ kalanlar esir olarak Halep'e götürülür. KUT'ÜL AMARE KUŞATMASI SONUCU İngiliz tarihçisi James Morris, Kut'un kaybını "Britanya (İngiltere) askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslimi" olarak tanımlamıştır. Bu yenilgi İngiliz basınında ve kamuoyunda çok büyük bir infial uyandırdı. Bunun üzerine General Lake ve General Gorringe İngiliz ordusunda görevlerinden alınmış ve yerlerine General Maude getirilmiştir.