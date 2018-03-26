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Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 21:05 | Son Güncelleme

Komandolar, dağlık alanda mayın arama köpekleri zarar görmesin diye köpekleri sırtlarında taşıdı.

Şemdinli Balkayalar’da sınıra sıfır noktasında komandoların operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Yüksek dağlık ve kayalık arazide onlara eşlik eden ve hatta bazen onlarca askerin hayatını kurtaran mayın arama köpekleri hem komandolar tarafından hem de vatandaş tarafından çok seviliyor.

Çok sevilen mayın arama köpekleri dağlık alanda zarar görmesin diye komandolar tarafından sırtlarda taşınıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
mehmetçik TSK köpek Komando

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Askeri hastaneler harp okulları jandarma sahil güvenlik elinden alınmış Tsk nın kimsede çıt yok
Tsk personelinin özlük haklarında ne gibi değişiklikler oldu acaba??????????
türkiye bu markus tarihini yenecek işte tsk o zaman dahada gürlecek yaşasın laik türkiye.
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