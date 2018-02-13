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Mehmetçik'ten dikkat çeken el işareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 11:33 | Son Güncelleme

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda zırhlı araç, Hatay'a ulaştı. Bir askerin eliyle rabia işareti yapması dikkat çekti.

Mehmetçik'ten dikkat çeken el işareti

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı askeri araçlar Hatay'a geldi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araçtan oluşan konvoy, Hassa ilçesine ulaştı.

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Vatandaşlar konvoydaki askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Bir askerin eliyle rabia işareti yapması dikkat çekti. Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

Öte yandan TSK'nın 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak ÖSO unsurları ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 25. gün. Afrin Harekatı'na dair son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK'dan yapılan en son açıklamada, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1439 olduğu belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında 13 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 olmuştur" denildi.

RABİANIN ANLAMI NE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Eylül ayında yaptığı açıklamada, “Rabia işaretini hâlâ bilmeyenler var. Bizim partimizin de işareti bu. Mahir Bey herhalde bunu yazılı olarak göndereceksiniz. Başka çaresi yok. Şimdi bunun felsefesi de belli. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu Kılıçdaroğlu varsın öğrenmesin. Ama biz çok iyi öğreneceğiz, milletimize de anlatacağız” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
mehmetçik Suriye Rabia

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Okuyucu Yorumları 64 yorum
SİYASET YAPMA MEHMEDİM. SANA DUA EDENLERİ KENDİNDEN SOĞUTMA... ŞAHSEN ÇOK ÜZÜLDÜM..
@hikmetgungor bundan sebep soğuyorsan sen zaten hiç ısınmamışsın demektir çok yazdık 15 Temmuzda da böyleydi..Tankların Üzerine Millet Bozkurt ve Rabia işaretleri yaparak omuz omuza çıktılar.. Orduda Milletin Ordusu olduğuna göre normal
@hikmetgungor niye üzüldün.. o işaret TEK MİLLET,TEK BAYRAK,TEK VATAN,TEK DEVLET olarak açıklamasıyla bilinen bir hareketse ve bunu benin ASLAN MEHMEDİM göstere göstere yapıyorsa bu benim hoşuma gider.. sen git o zaman duanı SİYASETİ SANA UYANLAR için yap..asıl siyaseti sen yapıyorsun şuan..üstünde MEHMETÇİK ÜNÜFORMASI varsa ve topraklarıma gelen teröristlere karşı dikçe duruyorsa yaptığı harekette VATANIMA BAYRAĞIMA;IRKIMA VE NAMUSUMA karşı bir aşşağılayıcı bir hareket deyilse o mehmetçik hangi siyasi hareketi yaparsa yapsın BEN KURBAN OLURUM ONA..
bırak senin duanı istemez zaten kalsın.
@bulut_han sende beyin var mı? TEK MİLLET,TEK BAYRAK,TEK VATAN,TEK DEVLET biz yıllarca söyledik faşist dediniz şimdi hepiniz başımıza milliyetçi kesildiniz.
@hikmetgungor o işaret zoruna gidenin duası da olmaz zaten iblis
@hikmetgungor BU SİYASET DEĞİL. ASKERİN KASDETTİĞİ SADECE TEK BAYRAK- TEK MİLLET- TEK VATAN-TEK DEVLET . İŞİ SAPTIRMAYIN ASKERİN BELİRTTİĞİ BU. SULANDIRMAYIN.
@bulut_han Tek millet, Tek devlet, Tek bayrak, Tek vatan sloganının mimarı çevik Bir Paşadır. 1. nci Ordu Komutanı iken kendine bağlı bulunan bütün kışlalara belirli aralıklarda tabelalara bu yazıları yazdırdı. Bu bazılarının hoşuna gitmediği için hükumet tarafından kaldırıldı. Adamada atılmadık iftiralar bırakılmadı. Kaldı ki Uluslar arası bir işaret olan zafer işareti yapsa idi başta sen eleştirirdin.
@bulut_han ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM
@hikmetgungor Bu asker sözleşmeli personeller. Sözleşmesinin bitimine müteakip AKP belediyelerinden yağsız bölümden işi garanti. Vurdu ve gol oldu.
siyaset değil o bir görüştür mesele vatan
hayır bu el işaretinde ne var. bozkurt yapılır problem, rabia yapılır problem mynet ülkeyi germek için bunlara takılmasın çünkü bu aziz millet bu fikre bu görüşe sahip bir topluluktur.
@oguzcakmak58 Yandaş haber olsa uyar değilmi.
@oguzcakmak58 nesi problem biliyonmu ahmak herif türkiye cumhuriyeti her vatandaşının oluşturduğu ordusunun içinde hertürlü etnik gruptan insan var alevisi ,sunnisi,hıristiyanı ,musevisi bile var senin gibi ahmak kafalıların zihniyetindekilerin yüzünden ayrıştırıcı bi dil görülüyor anladınmı şimdi
Kurtuluş savaşına gidince de tüm askerler siyasi işaret ile gittiler dimi :( yazık günah be ülke ne hale geldi
@maslan_1980_giphi kurtuluş savaşında chphdppkk'mı vardı.düşman vardı hain değil.
@maslan_1980_giphi acilimi yapan da chp idi hatta silahlari ulkeye yerlestirirkende chp nin valilerine talimat verildi karismayin diye dimi
Askerin kurt işareti yapması tuhaf ama rabia işareti yapması dikkat çekici. Habercilik gerçi sizinki de ne yaparsın...
kurt değil o cahil bozkurt ve Türklüğün sembolü
1980 öncesinde İRAN-LİYA-S.ARABİSTAN diyenler,bilahere akıl fukarası teröristlerle dizdize oturanlar millete RABİA-SABİHA VE MASAL-I KEBİR ANLATMASN. Şehi,tleri satışınız,çözüm süracinde PKK ile kolkola oluşunuzu anlatın. KIRMIZI KOLTUK TA ANLATTIĞINIZ GİBİ İTİRAF EDİN .
bu adam mehmetçik olma özelliğini kaybetmiştir benim için siyaset güden sıradan bir akepe lidir
yapma memedim yapma sen herhangi bir siyasi örgüt mensubu değilsin halkın çocuklarısın halkın iradesisin yapma memedim yapma
@orhan_cancan_2017 TEK DEVLET, TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN . bu kısmamı karşısın. Bu işareti Ak parti kullandığı için mi karşısın.
Mehmetcikler sizleri çok seviyoruz.Lütfen siyasete bulaşmayınız.
Arap kıçı yalayanların işaretidir RABİA!!!! Siyonist İsrailliler RABİA işaretinden pek mutlu olurlar! bunu o küçük beyninize sokun din simsarları.
@erdemkaya77 arap kışı yalayan yok. ama SENİN GİBİLER KİMİN KIÇINI YALAYACAĞINI ŞAŞIRMIŞ durumda . Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. buna karşısın anlaşılan. SİYONİST İSRAİLLERİN İŞARETİ DEĞİL. Bunu ilk kullanan RABİA isminde bir şehit müslüman kızdır. ATACAKSAN DESTEKLİ AT.
Ne var bunda ülkesini,milletini,devletini,dinini seven,uğrunda şehit olan iki zümre kaldı.biri BOZKURT'lar,diğerinde rabia'cılar.
@hsemg Rabiacılar perdeleri kefen yapıp düzenlenecek olası bir miting için hazır bekliyorlar merak etme.
@hsemg bozkurt, boz renkte olan kurt anlamına mı geliyor, bilmediğim için soruyorum. saygılarımla efendim.
Bu Türk askeri değil rabia sakeri...
polisten sonra askerimizide bu hallere düşürdülerya helalolsun siyasilere şimdi bu millet ne diyecek %50 bu asker tayyipin askeri bizim değil yazık günah değilmi gönderin analarının yırtıık çarşaflarıyla sokaklara çıkan ak kefenlileri onlar rabiamı ne hayırsa yapsınlar oel işaretini o işareti yapan askerde olsa benim askerim değil yazıklar olsun.peygamber ocağının askeri milletine taraf olmaz................!
@serpiko54 ULA GERİZEKALI TEK DEVLET TEK BAYRAK TEK MLLET TEK VATAN DEMİYEN BU MİLLETİN EVLADI DEĞİL HAİNDİR .GELELİM O ASKER BENİM ASKERİM DEĞİL DİYORSUN EVET O KONUDA HAKLISIN ÇÜNKÜ SEN ERMENİSİN .ÇÜNKÜ BİZ ASKERLER ERMENİ İTLERİNİN ASKERİ DEĞİLİZ BİZLER TÜRK ASKERİYİZ TEK DEVLET TEK BAYRAK TEK VATAN TEK MİLLETİZ ...TÜRKÜ KÜRDÜ LAZI ARABI ÇERKEZİ TÜRKMENİ TEK DEVLETİZ
tabi sizde haklısınız herkes bozkurt yapınca, sıradışı olan dikkat çekiyor haliyle :)
bu nedir ya.savaşa ülken içinmi yoksa rte içinmi gidiyon.insanları kendinden soğutma.80 milyonun askeri ol.
ellerine kurban olalım boş ver biz sizin kurt işaretinizi de rabia işaretinizi de seviyoruz değilmiki canınız vatan dirliği için ve mazlum insanların hakkı için ortada milletçe kurban oluruz size.. Allah o ellerine kuvvet versin mehmedim...akp li değilim hiç olmadım ama askerimin elinden herşey hoş bana..o da öyle motive canım benim..sorun yok Allah yanınızda olsun mehmetçikler.:)
bu kadar bozkurtun olduğu yerde 1 tane çakal araya karışmış hepsi bu...
Bizim aslanlar gibi ülkücü işaretimiz var başka milletlerin el işaretlerini gelip burada pazarlamasınlar.Asker dediğin tarafsız,bağımsız yurtta ve cihanda dik duruşu,herkese aynı mesafede oluşu ve iyinin yanında koruyucu kötünün karşında ise onların üstüne çöken bir kabus olmalıdır Türk askeri budur...
@onur_vardar_1984 Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. BİZİM ÜLKENİZİN İŞARETİDİR.
Allahına gurban onların
bunu yapan tc askeri olamaz...bence..birilerinin işaretini yapan birilerinin askeridir..benim mehmetçiğim değildir..yobaz akpkk nın orduyu getirdiği yer..rabia soytarılığı...
arkadaşlar 15 temmuzda sokak da darbeye emperyalizme direnen halkın tamamı ak parti + mhp + bbp = sağ duyulu insanlardır,inançlı sünni insanlar... CHP Lİ BİR TEK ALLAHIN KULU SOKAKTA YOKTU..... TIPKI BUGÜN OLDUĞU GİBİ SOLCULARDAN HİÇ BİR ŞEY OLMAZ....
@aslanlar7878 Kendi yediğiniz b.ku temizleyin bi zahmet... Darbeyi yapan siz. Darbeye imkan sağlayan siz. Sonra uyanıp darbeye karşı çıkmaya çalışan yine siz... He vatan fln umurunuzda değil kendi mamanız kesilecek diye çıktınız sokağa onu da biliyoruz. Orada sadece ülkücüler gerçekten vatan için sokaktaydı. Sizin gibi arap artığı cemaat sürüntülerinden ne ülkeye ne de dünyaya bi hayır gelmez
Askerin yaptığı bu işaret,TSK"nın nasıl da siyasallaştığının bir kanıtı.Afrin operasyonuna gölge düşürecek bir hareket..Mehmet"im sen AKP ve onun yöneticileri için ,birilerinin iktidarda kalması için savaşmıyorsun.Sen vatanımız TC için savaşıyorsun..Yaptığın el hareketi hiç normal değil..
KURT İŞARETİ YAPAR YAPMA, RABİA İŞARETİ YAPAR SİYASET OLUYOR OLMAZ MEHMEDİM. TERÖRİST İŞARETİ YAPSA PROBLEM DEĞİL KİMSEDEN GIK ÇIKMAZ!! MEMEDİM İÇİNDEN NE GELİYORSA ÖYLE HAREKET ET. SEN HER ZAMAN HAKLI ÇIKTIN.
Bazı uşak sürüsünü çok rahatsız etmiş hain ve mandacı salyalı yaratıklar ne halt olursanız olun Türkiye Cumhuriyeti ordusu mazlumu koruyacak sizin uşaklık yaptığınız terör devletlerini ve köpekleri terörüst hainleri ininde boğacak cenabı ALLAH 'ın izni ve yardımı ile
Çoğu kişi şuanda AKPARTİ ve MHP yi eleştiriyor fakat afrindeki MEHMETÇİKLERİN %90 nı ya RABİA yada KURT işareti yapıyor..
Bu harekat milli bir harekat mı? Siyasi bir harekat mı? Bilindiği üzere askerimizin yapmış olduğu işaret akp liler tarafından kullanılıyor. Afrinde sadece onlar mı var? Bence TSK'nın disiplin konusund askerlerimizi uyarması lazım.
Yazıklar olsun sana nedir o Yahudi bozması Arap işareti. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsun.
@yaseminkurt Senin gibi coni değil belliki
Vakit az, düşman çoktur. Zafer elle değil, yürekle kazanılır bunuda böyle bilin ...
mynet haber diye birde baslik atiyorsunuz. terör örgütütünün işareteni yapmiyor biraz. mantiga sıgar haber yapiniz.
belki annesi mısırlıdır ne bileyim ne diye yapar böyle bir şey
bu haberi askerimizin yaptığı eş işaretiyle ön plana çıkarmakta ki amaç ne TEK VATAN TEK BAYRAK TEK MİLLET TEK DEVLET ister mehmetciğimiz Rabia yapar ister kurt siyasete gerek yok vakit siyaset zamanı değil tüm Avrupa üzerimize geliyor kalleşce oyun peşindedir vakit Türkün gücünü gösterme zamanı vakit Atatürk'ün yarım bıraktığı şeyleri tamamlamak allah razı olsun recep Tayip Erdoğan'dan ve bize bu vatanı emanet eden Atatürk'ten ve atalarımızdan birlik olma zamanı
TSK TÜRKİYE CUMHURIYETI DEVLETININ ASKERIDIR TSK SİTASETTEN UZAK DURMALIDIR YOKSA İLERDE SİYASETE BULASMIS BI TSK GORURSEK BILINKI O ZAMAN TURKIYE İÇİN YIKIM OLUR
Üniformalara Türk yazmak yasak rabia serbest :)
T.C. VATANDAŞLARI SENİN ÜCRETİNİ ÖDÜYOR. PARALI ASKER SİYASET YAPACAKSAN GİT AKEPEYE KATIL
eh. bitanecik de akpli olsun askerin icinde
BU MİLLETİN İÇİNE KİMKİ KİN VE NEFRET TOHUMLARINI EKİYORSA, ALLAH BELASINI VERSİN KANSER OLSUN İNŞALLAH
Bakın Rabia işaretinin anlamı neymiş; "Rabia, Arapça’da 4’üncü demek. Mursi taraftarları hem toplandıkları Rabiatül Adeviyye Meydanı’na hem de Mursi’nin 4. Cumhurbaşkanı olmasına gönderme yaptıkları için bu işareti benimsedi. Rabiatül Adeviyye Meydanı ise adını 8. yüzyılda yaşamış sufi bir kadın şairden alıyor. Rabia da ailesinin 4. çocuğu." Hani nerede vatan, millet, bayrak, devlet? Rabia, çöl bedevisi Mursi'nin taraftarlarının bulduğu bi simge. Hani nerede "tek dil", onu da ekleyin beş parmağı kaldırın o zaman! Hayatınız palavra be! Türklüğün işareti Bozkurt'tur...
ya oradaki askerimiz bizim askerimiz ister rabia işareti yapar ister Kurt sonuçta bu Vatan için orda gerisi teferruat
BİR SAVAŞ ORTAMINDA ÜLKEMİZİN İNSANLARI BİRİ BİRİNE BU ŞEKİLDE SATAŞMALARDA BULUNUYORLARSA BUNUN SONU HİÇ KİMSENİN İSTEMEYECEĞİ ŞEKİLDE NETİCELENİR!!.. ÜLKEMİZİ BİRLİK İÇİNDE GÜÇLÜ KILMAK ORDUMUZU GÜÇLENDİRİR VE HER YÖNDEN BAŞARI ELDE EDİLİR!!. BÖYLE SATAŞMALARIN SONUNDA BATAN ÜLKELERİ YAKIN ZAMANIMIZDA GÖRDÜK!!...
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