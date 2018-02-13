Mehmetçik'ten dikkat çeken el işareti

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı askeri araçlar Hatay'a geldi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araçtan oluşan konvoy, Hassa ilçesine ulaştı.

Vatandaşlar konvoydaki askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Bir askerin eliyle rabia işareti yapması dikkat çekti. Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

Öte yandan TSK'nın 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak ÖSO unsurları ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 25. gün. Afrin Harekatı'na dair son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK'dan yapılan en son açıklamada, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1439 olduğu belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında 13 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 olmuştur" denildi.

RABİANIN ANLAMI NE?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Eylül ayında yaptığı açıklamada, “Rabia işaretini hâlâ bilmeyenler var. Bizim partimizin de işareti bu. Mahir Bey herhalde bunu yazılı olarak göndereceksiniz. Başka çaresi yok. Şimdi bunun felsefesi de belli. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu Kılıçdaroğlu varsın öğrenmesin. Ama biz çok iyi öğreneceğiz, milletimize de anlatacağız” demişti.