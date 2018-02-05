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Mehmetçik üşümesin diye Afrin’e içlik yolladılar

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 19:12 | Son Güncelleme

Tokat’ın Turhal ilçesinde "Zeytin Dalı Harekatı"nda görevli askerler için kadınlar tarafından örülen içlikler, bohçalara sarılarak üzerinde Türk bayrakları ile Afrin’e gönderildi.Turhal Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi kadınlar, Suriye’de Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerler için içlik ördü.

Tokat’ın Turhal ilçesinde "Zeytin Dalı Harekatı"nda görevli askerler için kadınlar tarafından örülen içlikler, bohçalara sarılarak üzerinde Türk bayrakları ile Afrin’e gönderildi.
Turhal Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi kadınlar, Suriye’de Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerler için içlik ördü. Mehmetçik için seferber olan kadınlar, ördükleri içlik, atkı ve bereleri bohçalara sarıp üzerine Türk bayrakları koyarak Mehmetçiğe gönderilmek üzere Turhal Kaymakamlığına getirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerek ekipman, gerek iaşe bakımından eksiği olmadığını ifade eden Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, vatandaşların duyarlılık örneği sergilemesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sivaslı dernek üyeleri ablalarımız örmüş oldukları içliklerle, ellerini semaya açarak ettikleri dualarla karınca misali tarafını belirtmişlerdir. Böylesine güzel bir çalışmaya imza attıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz, yöneticiler olarak örülen içlikleri Gaziantep ve Kilis’teki birliklere ulaştırarak, oradan da cephedeki askerlerimize ulaşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
Dernek üyelerinden Miyase Daşçı, kız evine bohça gönderir gibi örmüş oldukları içlikleri askerlere gönderdiklerini ifade ederek, “Biz askerlerimizin her zaman arkasındayız, onlar hiç şüphe duymasın. Askerimizin gücü ve biz kadınlarımızın duası ile de Türk askeri muzaffere erişecektir” dedi.
Turhal Sivaslılar Derneği Başkanı Yusuf Taşkıran ise göndermiş oldukları içlik, bere ve atkıların askerleri hem soğuktan hem de kurşundan koruyacağına inandıklarını belirterek, “Askerimiz için hanımlar içlik ördü. Örülen bu içlikleri Kaymakamımız Afrin’deki askerlerimize ulaştıracak” diye konuştu.

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