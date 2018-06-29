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Mehmetçik Vakfı "kültür gezisi" düzenleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:40 | Son Güncelleme

TSK Mehmetçik Vakfı, şehit ve gazi olan askerlerin çocuklarına yönelik kültür gezisi gerçekleştirecek

Şehit ve gazi olan askerlerin çocukları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının düzenleyeceği kültür gezisi kapsamında çeşitli illeri ziyaret edecek.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, bakım ve öğrenim yardımı alan şehit, gazi askerlerin çocuklarına yönelik 2009 yılında başlatılan kültür gezisinin bu yıl 8-20 Temmuz'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Gezinin ilk durağının Ankara olacağı belirtilen açıklamada, Anıtkabir'i ziyaret edecek çocukların daha sonra Polatlı, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Gelibolu, İstanbul ve Bolu'da ziyaretlerde bulunacağı ifade edildi.

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Ankara TSK Mehmetçik Vakfı

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