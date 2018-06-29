Şehit ve gazi olan askerlerin çocukları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının düzenleyeceği kültür gezisi kapsamında çeşitli illeri ziyaret edecek.
Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, bakım ve öğrenim yardımı alan şehit, gazi askerlerin çocuklarına yönelik 2009 yılında başlatılan kültür gezisinin bu yıl 8-20 Temmuz'da gerçekleştirileceği bildirildi.
Gezinin ilk durağının Ankara olacağı belirtilen açıklamada, Anıtkabir'i ziyaret edecek çocukların daha sonra Polatlı, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Gelibolu, İstanbul ve Bolu'da ziyaretlerde bulunacağı ifade edildi.
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