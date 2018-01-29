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Mehmetçik Vakfı'na maaş ve paralarını bağışladılar

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 18:33 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta, Alemdar Köyü Muhtarı Cevdet Ortak operasyon bitene kadar maaşını Zeytin Dalı Harekâtı için Mehmetçik Vakfı'na bağışlarken, çiftçi Ali Yıldırım (79) ise 3 bin lira parasını vakfa bağışladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek olmak isteyen Alemdar Köyü Muhtarı Cevdet Ortak ve Yenipazar beldesinde çiftçi Ali Yıldırım, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ı makamında ziyaret etti. Vali Yurtnaç, hayırsever muhtar Ortak ve Yıldırım'ı makam kapısında karşıladı. Ali Yıldırım'ı elinden öperek karşılayan Vali Yurtnaç, beraberindeki Cevdet Ortak ile de bir süre sohbet etti. Ali Yıldırım, ziyaret sırasında, Mehmetçik Vakfı'na yaptığı 3 bin liralık bağışın makbuzunu Vali Kemal Yurtnaç'a teslim etti. Ortak da operasyon sona erene kadar 1640 liralık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığına dair yazdığı dilekçesini Vali Yurtnaç'a verdi.

'ORDU KAHRAMANSA HALK DA KADİRŞİNASTIR'

Yozgat halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Vali Kemal Yurtanç, terörle mücadelenin son hızıyla devam ettiğini söyledi. Terörle mücadeledeki amacın, ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak olduğunu belirten Yurtnaç, "Kahraman ordumuz 10 günden beri Afrin'de harekâta katılıyor. Ordu kahramansa halk da kahraman, halk da kadirşinastır. Ali amcamız, Yenipazar beldemizden, muhtarımız da merkez Alemdar köyünden bizim hiçbir yönlendirmemiz olmadan, maaşlarını, cebindeki paraları Mehmetçik Vakfı'mıza bağışladılar. Bu ülkenin güzel insanları ülkede devletine, milletine sahip çıkmaktadır, bu da bizim için gurur verici bir şeydir" dedi.

Muhtar Cevdet Ortak da Türk ordusunun terör belasının üstesinden geleceğini ifade ederek, "Elimizden, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Buna karşılık bir şeyler yapmak istedim ve kabul edilirse çok memnun olacağım. Muhtarlık maaşımı Afrin operasyonu bitinceye kadar bağışlıyorum. Türk milleti olarak dua ediyoruz. Şunu düşündüm: Tek değer vereceğimiz bir şey varsa o da vatandır. Ülkemizin, milletimizin, bu devletin sorumlusunun yanında olduğumuzu belirmek istiyorum. Her şey vatan için" diye konuştu.

Çiftçi Ali Yıldırım ise "Çok mutluyum, bu vatan bizim vatanımız, bu devlet bizim devletimiz. Bu vatan için canımı da veririm, paramı da veririm" dedi.

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